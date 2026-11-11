Unión quedó en el Top 5 de los más efectivos en la fase regular del Clausura

Unión cerró la fase regular dentro de los cinco que menos remates al arco necesitaron para convertir. La mejora llegó tras el bache que costó la clasificación

La recuperación futbolística de Unión en el tramo final del Clausura también tuvo su reflejo en los números. Después de atravesar un período de irregularidad que terminó dejándolo afuera de los playoffs , el Rojiblanco consiguió mejorar sus registros ofensivos y cerró la fase regular entre los más efectivos .

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De acuerdo con un relevamiento realizado por el espacio @datamoroni, el Tatengue terminó en el quinto puesto del ranking de equipos que menos remates al arco necesitan para convertir un gol, una estadística que refleja su capacidad para aprovechar las situaciones de peligro generadas.

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Unión necesitó apenas 3,13 remates al arco por cada tanto convertido. En total, registró 75 disparos a los tres palos y marcó 24 goles. De esta manera, logró meterse entre los cinco mejores de la clasificación, cuando anteriormente ocupaba el séptimo lugar.

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El ranking es encabezado por Sarmiento, que necesitó 2,70 remates al arco por gol (62 disparos y 23 tantos). Detrás aparecen Instituto, con 2,73 (71 remates y 26 goles); Vélez, con 2,88 (72 y 25); y Gimnasia de La Plata, con 2,96 (74 y 25). El promedio general de la Liga fue de 3,78 remates al arco por cada gol, un registro que permite dimensionar la efectividad alcanzada por el conjunto santafesino.

Unión, en el top 5 de los más efectivos.

Una mejora que llegó tarde para Union

El dato adquiere mayor relevancia al observar el recorrido de Unión durante el campeonato. El equipo atravesó un bache futbolístico que condicionó sus aspiraciones y terminó dejándolo sin lugar en los playoffs. Sin embargo, la reacción de las últimas fechas le permitió recuperar eficacia frente al arco rival y mejorar su ubicación en la estadística.

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Así, más allá que la frustración por no haber conseguido el objetivo de meterse entre los clasificados, el Tatengue encontró en su cierre de torneo una señal positiva: terminó la fase regular entre los cinco equipos más efectivos en ataque, una muestra de la levantada que protagonizó en el tramo decisivo.