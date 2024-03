Yacaré XV consiguió un gran triunfo en Montevideo

El medio scrum santafesino Juan Cruz Strada fue el autor de un try ante los uruguayos.

Con claras ganas de aprovechar las oportunidades y atacar, el ganador tuvo un comienzo soñado, sumando 31 puntos en el primer tiempo.Desde el comienzo, manejó el balón y yendo de lado a lado, el buen ala Felipe Puertas apoyó en la bandera izquierda a los cuatro minutos.

Juan Cruz Pérez no quiso ser menos que su compañero en la tercera línea aprovechó un balón que quedó sin techo en un ruck. Tres minutos después, tomó el balón y corrió media cancha en solitud para irse debajo de los palos.El apertura Joaquín Lamas, a los siete minutos aportó la fácil conversión, como había hecho dos minutos antes con la mucho más difícil del primer try.

El buen momento del conjunto paraguayo lo llevó al tercer try en doce minutos, cuando con la fórmula penal, line y maul, quien apoyó sobre la banda derecha fue el wing Arturo López, que se infiltró en su pack de forwards para ingresar al ingoal.El punto bonus ofensivo llegó para la franquicia visitante pasados los 20 minutos; el medioscrum Juan Cruz Strada tomó el balón después de un ataque desde la base de un scrum avanzando del octavo Felipe Puertas, y se lanzó al try con tres defensores encima.

En una noche difícil para el bi-campeón, el primer tiempo los vio sufrir un quinto try con doble castigo. Al ser empujados en el scrum, forzaron una infracción que el referí Nehuén Jauri Rivero entendió impedía lo que hubiera sido try; el try-penal y tarjeta amarilla al pilar Mathias Franco.

Esa ventaja numérica dejó de ser efectiva ya que en la siguiente jugada, los paraguayos perdieron a Puertas con tarjeta amarilla por repetición de infracciones.De aquella infracción, y sobre el cierre, la formula line y maul, el segunda línea local Juan Manuel Rodríguez se quedó con el primer try de Peñarol que Zucarino convirtió para generar una pequeña luz de esperanza en el anfitrión.

Con la misma fórmula, a los 10 minutos de recomenzado el partido, Peñarol Rugby generó un try penal y además, Ezequiel Reyes, el pilar yacaré, se fue al sin-bin por 10 minutos.Al envión local lo frenó al apertura de Yacare XV con un penal, volviendo a sumar puntos después de dos tries del rival.Manuel Diana generó el tercer try del local, atacando desde la base del scrum y cediendo, ante el último defensor, al wing Dante Soto para que apoye.

De a poco, la experiencia de Peñarol se combinó con el cansancio de Yacare XV, fue carcomiendo el resultado y así, los nervios de ambos equipos crecieron. Al quedar agarrados después de una formación, los dos hookers – Axel Zapata en Yacare y Joaquín Miszka de Peñarol – se fueron al sin-bin.

Yacaré XV.jpg Yacaré XV de Paraguay jugó un gran partido, y derrotó con claridad a Peñarol en Montevideo por 41 a 24. gentileza SRA

Con buena actitud y lectura de la defensa por parte de Lamas, Yacare XV llegó al try en la punta izquierda a través de Juan González. Ambos equipos quedaron, nuevamente, tomados y un jugador por equipo terminó en el sin bin, que, a cuatro minutos del cierre, no volvieron a ingresar.

Algo quedó de la derrota para Peñarol Rugby ya que el capitán Santiago Civetta apoyó el try del bonus a dos minutos del final.Lo único en una noche que no quedará en el recuerdo colectivo del equipo y sus simpatizantes.

En la continuidad de la competencia, este sábado a las 16.30, Pampas jugará en Santiago de Chile frente a Selknam con el santafesino Manuel Bernstein entre los titulares. El domingo, a las 19, Américan Raptors recibirá a Cobras de Brasil con el arbitraje del argentino Pablo Deluca (h). Las posiciones quedaron de esta forma: Dogos XV 19, Yacaré XV 18, Pampas y Peñarol de Uruguay 11, Selknam de Chile 5, Cobras de Brasil 4 y Américan Raptors 0.