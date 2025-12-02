Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1 para 2026, pero seguirá en Red Bull

Yuki Tsunoda no será piloto titular en 2026, aunque Red Bull lo confirmó como parte de su estructura, asumirá un nuevo rol tras cinco temporadas en Fórmula 1.

Red Bull comunicó que Yuki Tsunoda estará presente en el GP de Japón.

Yuki Tsunoda no continuará como piloto titular de Fórmula 1 en 2026, pero seguirá vinculado al universo Red Bull. Tras cinco temporadas en la categoría, la escudería anunció que el japonés pasará a ocupar un rol secundario, en medio de la reestructuración impulsada para el próximo año.

Red Bull confirmó su equipo para 2026 y Tsunoda no será parte de los pilotos oficiales , una decisión influida por la salida de Honda —su principal sostén— hacia Aston Martin como proveedor de motores. La escudería le dedicó un mensaje de agradecimiento y oficializó que continuará como piloto de pruebas y reserva .

Su última carrera como titular

El japonés disputará este domingo su última competencia como piloto principal, luego de alternar posiciones con Liam Lawson y lograr su ascenso al equipo mayor en 2025. Pese a la incertidumbre, Red Bull decidió mantenerlo dentro de su estructura a la espera de nuevas oportunidades.

Un recorrido dentro de la casa energética

El comunicado oficial destacó su camino en la marca: más de 100 Grandes Premios, su paso por la academia y su histórica llegada al equipo principal. “Yuki permanecerá en la familia Red Bull al asumir el cargo de piloto de pruebas y reserva para 2026”, comunicó la escudería.

Un 2026 de cambios profundos

La llegada del joven Isack Hadjar para acompañar a Max Verstappen selló el nuevo esquema. Laurent Mekies elogió al japonés, asegurando que “se ha convertido en un piloto completo y parte esencial de la familia Red Bull”.

Con el debut de Red Bull Ford Powertrains y nuevas reglas, la escudería afronta un desafío mayúsculo, mientras Tsunoda inicia su etapa desde la segunda línea, pero aún dentro del proyecto.