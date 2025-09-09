Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

Horacio Zeballos, campeón de dobles del US Open, se sumó a la delegación argentina en Groningen, Países Bajos, para disputar los Qualifiers de la Copa Davis

El marplatense Horacio Zeballos , flamante campeón de dobles del US Open, se sumó este martes a la delegación argentina que se prepara en Groningen, Países Bajos , para disputar la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis frente al conjunto neerlandés.

Su llegada al vestuario, a tres días de levantar el trofeo en Nueva York junto al español Marcel Granollers, fue celebrada con aplausos y el clásico canto de “¡dale campeón!”, una muestra de apoyo que refleja el valor de su presencia en el equipo nacional.

Zeballos se sumó al equipo argentino de Copa Davis

El zurdo de 40 años, actual número cinco del ranking de dobles, fue recibido por el capitán Javier Frana y por sus compañeros Francisco Cerúndolo (21°), Tomás Etcheverry (64°), Francisco Comesaña (61°) y Andrés Molteni (19° en dobles), con quien Zeballos conformará la dupla argentina para el punto de dobles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1965427299035312614&partner=&hide_thread=false Así lo recibió el equipo https://t.co/ce2xCVPtki pic.twitter.com/bWmcTPolOY — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 9, 2025

La serie se disputará el viernes y sábado, y definirá cuál de los seleccionados avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo del tenis, que se jugarán en noviembre en Bolonia, Italia. Argentina necesita imponerse en tres de los cinco puntos en disputa para clasificar al Final 8 de la Copa Davis.

Zeballos, que obtuvo su segundo título de Grand Slam tras Roland Garros, valoró la oportunidad de regresar a la Davis: “Estoy muy contento, tenía muchas ganas de llegar. Ahora tengo la cabeza en aportar mi punto y tratar de que Argentina gane la serie”.

El marplatense reconoció que su consagración en Nueva York fue inesperada por las dificultades físicas de Granollers: “Fue sorpresivo, especialmente por cómo se dio la semana. Mi compañero estaba bastante mal del tobillo, pero se nos abrió el camino y se nos dio todo”.

En Groningen, el equipo argentino alternará entrenamientos matutinos y vespertinos hasta el jueves, cuando se realizará el sorteo que definirá el orden de juego. El viernes abrirán los singles, mientras que el sábado se disputará el dobles en primer turno y luego se jugarán los restantes encuentros individuales.

El estadio MartiniPlaza, con capacidad para 3855 espectadores, será la sede de la serie, que se disputará sobre una superficie rápida de acrílico y poliuretano.

Zeballos analizó al posible binomio rival, compuesto por Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°): “Son una pareja peligrosa, que no suele jugar junta pero que tiene buenos rankings. En la Davis todo es más parejo”. En este contexto, su experiencia se vuelve determinante: el marplatense ya fue número uno del mundo en la especialidad y es considerado el mejor doblista argentino de la historia.