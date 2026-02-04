Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión infla el pecho: Leonardo Madelón, el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura

Tras la goleada en el 15 de Abril de Unión ante Gimnasia (M), la Liga Profesional reconoció a Leonardo Madelón como el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura

Ovación

Por Ovación

4 de febrero 2026 · 16:33hs
Unión infla el pecho: Leonardo Madelón, el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura

UNO Santa Fe | José Busiemi

El golpe fue fuerte y tuvo sello propio. Unión aplastó a Gimnasia (M) 4 a 0 en Santa Fe y no solo sumó tres puntos claves, sino que dejó una imagen que rápidamente se propagó más allá del 15 de Abril. Tanto fue así que la Liga Profesional eligió a Leonardo Madelón como el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura.

• LEER MÁS: La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La distinción no se explica únicamente por el resultado, contundente de por sí, sino por las formas. El Tate marcó diferencias desde el arranque, dominó el juego, fue intenso, preciso y no dejó dudas frente a un rival que nunca pudo competirle de igual a igual. Ni hablar cuando se quedó con 10 en la mitad del primer tiempo. Fue una superioridad total, de esas que se construyen con trabajo y convicciones claras.

• LEER MÁS: Unión, con una decisión en suspenso para visitar a Central Córdoba

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el reconocimiento aparece como una consecuencia lógica del proceso. Unión ya había sido protagonista durante el segundo semestre del año pasado y, si bien este inicio de temporada tuvo algunos pasajes de incertidumbre, el equipo empieza a mostrar la identidad que pretende su entrenador.

• LEER MÁS: El curioso caso de Diego Armando Díaz en Unión: pocos minutos y alta eficacia

“Este es el Unión que queremos”, lanzó Madelón tras la goleada. Una frase que sintetiza una idea, una búsqueda y una forma de entender el juego. La Liga Profesional tomó nota y premió al Francés, que vuelve a instalar al Tate en el centro de la escena, con fútbol, personalidad y un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera.

Unión tuvo al Mejor DT de la fecha 3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2019124043996361026&partner=&hide_thread=false

Unión Leonardo Madelón Liga Profesional
Noticias relacionadas
union se acomoda en la tabla tras la fecha 3 del torneo apertura

Unión se acomoda en la tabla tras la fecha 3 del Torneo Apertura

union, con una decision en suspenso para visitar a central cordoba

Unión, con una decisión en suspenso para visitar a Central Córdoba

andres merlos, el arbitro designado para central cordoba?union

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

union viajara en charter a santiago para enfrentar a central cordoba

Unión viajará en chárter a Santiago para enfrentar a Central Córdoba

Lo último

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

Giuliano Simeone, sin atajos: El apellido no te regala nada en el fútbol

Giuliano Simeone, sin atajos: "El apellido no te regala nada en el fútbol"

Último Momento
Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

Giuliano Simeone, sin atajos: El apellido no te regala nada en el fútbol

Giuliano Simeone, sin atajos: "El apellido no te regala nada en el fútbol"

¿Habrá onda expansiva? River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos

¿Habrá onda expansiva? River venderá alcohol en el Monumental durante los partidos

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Ovación
Diego Colotto en Colón: Sabemos la responsabilidad que asumimos

Diego Colotto en Colón: "Sabemos la responsabilidad que asumimos"

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

La AFA oficializó la sanción a Valentín Fascendini en Unión

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Con cuatro juveniles de Colón, la Selección Sub 17 del ascenso completó su semana

Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Cuánto dinero le quedará a Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño