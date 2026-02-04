Unión infla el pecho: Leonardo Madelón, el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura

Tras la goleada en el 15 de Abril de Unión ante Gimnasia (M), la Liga Profesional reconoció a Leonardo Madelón como el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura

El golpe fue fuerte y tuvo sello propio. Unión aplastó a Gimnasia (M) 4 a 0 en Santa Fe y no solo sumó tres puntos claves, sino que dejó una imagen que rápidamente se propagó más allá del 15 de Abril. Tanto fue así que la Liga Profesional eligió a Leonardo Madelón como el Mejor DT de la 3ª fecha del Apertura .

La distinción no se explica únicamente por el resultado, contundente de por sí, sino por las formas. El Tate marcó diferencias desde el arranque, dominó el juego, fue intenso, preciso y no dejó dudas frente a un rival que nunca pudo competirle de igual a igual. Ni hablar cuando se quedó con 10 en la mitad del primer tiempo. Fue una superioridad total, de esas que se construyen con trabajo y convicciones claras.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el reconocimiento aparece como una consecuencia lógica del proceso. Unión ya había sido protagonista durante el segundo semestre del año pasado y, si bien este inicio de temporada tuvo algunos pasajes de incertidumbre, el equipo empieza a mostrar la identidad que pretende su entrenador.

“Este es el Unión que queremos”, lanzó Madelón tras la goleada. Una frase que sintetiza una idea, una búsqueda y una forma de entender el juego. La Liga Profesional tomó nota y premió al Francés, que vuelve a instalar al Tate en el centro de la escena, con fútbol, personalidad y un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera.

