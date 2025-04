Zverev le ganó a Davidovich y avanzó a la cuarta ronda en Madrid

Si bien en la previa parecía que el alemán iba a superar sin problemas al Davidovich Fokina, el número 2 del mundo tuvo que trabajar arduamente para superar al último español que quedaba de pie en el Masters 1000 de Madrid.

Tras la victoria por 2-6, 7(7)-6(3), 7(7)-6(0), el alemán reconoció que no dio su mejor versión ante Davidovich Fokina: "En el primer set no logré hacer mi mejor tenis, pero esto es deporte y todo puede cambiar rápidamente. Estuve con set y rotura de desventaja, pero me puse a luchar. Estoy muy feliz con esta victoria. Alejandro está haciendo un tenis increíble, el mejor de su vida. Me alegra haber superado esta ronda"

Ahora, el alemán se deberá enfrentar al ganador del duelo entre los argentinos Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña que tendrá lugar este domingo por la tarde.

Sin embargo, la sorpresa de este domingo en suelo madrileño la dió el kazajo Aleksandr Búblik que venció al último campeón del certamen, el ruso Andréi Rublev, por 6-4, 0-6 y 6-4. En la próxima ronda, Búblik chocará ante el ganador del partido entre el estadounidense Ben Shelton y el checo Jakub Mensik.

Además, el estadounidense Brandon Nakashima venció en sets corridos por 7-5 y 6-3 al italiano Flavio Cobolli. En la próxima ronda, enfrentará al ruso Daniil Medvedev que le ganó 6-2 y 6-2 al argentino Juan Manuel Cerúndolo.