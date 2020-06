Pasculli: "Los dirigentes no me llaman, tal vez por envidia"

Pedro Pablo Pasculli surgió futbolísticamente en Colón en donde debutó en 1977 con apenas 17 años. Nacido en Santa Fe y criado en el barrio Centenario, jugó apenas 24 partidos con la camiseta rojinegra marcando seis goles. Eso hizo que Argentinos Juniors lo fuera a buscar y en el elenco de la Paternal estuvo hasta 1985 cuando fue transferido al Lecce.

Pero sin dudas que su mayor orgullo es haberse consagrado campeón del mundo con la Selección Argentina en México 86 marcando aquel gol fundamental en el triunfo ante Uruguay por 1-0 que lo clasificó al seleccionado a cuartos de final. Por otra parte, resultó ser el único jugador surgido en Colón que fue campeón del mundo en Selección mayor, ya que Rubén Rossi lo hizo pero en la Selección Juvenil.

En diálogo con La Central Deportiva por Cadena 3 101.7, el exdelantero sabalero criticó a la dirigencia de Colón ya que nunca se pusieron en contacto. Pero además reconoció que mantiene charlas con Ricardo Magdalena, quien se postulará a la presidencia en las elecciones de diciembre.

"En Unión trabajaron exjugadores como por ejemplo Pumpido entre otros, en cambio en Colón lo hicieron poquísimos jugadores. Tal vez los dirigentes son envidiosos o no tienen confianza en los exjugadores. En mi caso, tengo experiencia, jugué en Europa, tengo contactos, vivo en Europa y estoy en el mundo del fútbol. Sin embargo, nunca me llamaron para decirme "Pasculli porque no trabaja con nosotros o hace alguna colaboración", o por ejemplo para meter algunos juveniles en Europa", aseguró.

Para luego agregar "Pero nunca me llamaron, yo creo que en Santa Fe y sobre todo en Colón hay muchos chicos que podrían estar en el campeonato italiano. Pero no les dan esa chance, mueren ahí y no apuestan por el desarrollo de las inferiores. Tal vez tengan mucho dinero para sobrevivir con la Primera División. En Italia hay muchos chicos categoría 2000 y 2001 que ya juegan con continuidad".

"Un equipo que te lleva 40.000 personas a Paraguay como hizo Colón y después lucha para no descender en vez de luchar para un campeonato es porque algo no funciona y está haciendo las cosas mal. En mi caso, me gustaría trabajar al lado de un campeón del mundo, que jugó al lado de Maradona, porque te pueden enseñar muchas cosas. Invitar a Pasculli que venga 15 días a ver las inferiores, sería una motivación para esos chicos. Que un campeón del mundo surgido de Colón los venga a ver es una linda motivación. Pero jamás lo hicieron", manifestó.

Por último contó: "Jamás me llamaron, me invitaron una vez cuando inauguraron la cancha, pero no fue una invitación formal, me dijeron "si venís a Santa Fe" , pero si tuvieran interés real lo hubiesen hecho de otra manera. En estos días hablé con Ricardo Magdalena le di la disponibilidad, no lo conozco personalmente pero me da la impresión que quiere hacer cosas buenas e interesantes. Quiere desarrollar las inferiores. Podemos hacer una prueba con los chicos en las localidades cercanas a Santa Fe. Observamos jugadores y después si tienen condiciones lo llevamos a Colón. Y pienso que Magdalena está haciendo cosas buenas".