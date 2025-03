Alertan sobre una nueva ciberestafa en la que vuelven a utilizar la imagen del ministro de Economía Caputo

Los usuarios son redirigidos a un formulario en línea para ingresar información personal y datos de contacto, con el objetivo de perfeccionar la maniobra delictiva y captar los fondos de las víctimas.

Cómo no caer en la trampa

Desde el MPF recomendaron que antes de invertir en este tipo de plataformas se debe buscar información en línea sobre la reputación de las empresas y si mínimamente están registradas ante las autoridades competentes para ofrecer estos servicios. Sospechar siempre de los rendimientos excesivamente altos y desconfiar de ofertas de este tipo que circulan por redes sociales o servicios de mensajería. Nunca efectuar aportes de dinero ni realizar transferencias sin haber verificado la legitimidad de la oferta.

Por otro lado recomienda no compartir información personal en páginas web sospechosas o no verificadas, chequear las direcciones web (URL) de las páginas que promocionan este tipo de plataformas y, en en caso de resultar víctima, reportar los hechos a la casilla [email protected], especificando en el asunto del correo electrónico “denuncia Immediate AI Comerciante”, o contactarse con la Fiscalía Federal N°5 al correo electrónico [email protected].