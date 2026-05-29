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Un preceptor de la escuela Simón Bolívar halló un arma de guerra cargada junto al establecimiento

Sucedió este jueves por la tarde. Tras denunciar el hallazgo al 911, policías secuestraron la pistola que estaba en óptimas condiciones de funcionamiento

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de mayo 2026 · 10:12hs
El arma hallada junto a la escuela República de Bolivia

gentileza

El arma hallada junto a la escuela República de Bolivia

Esta tarde de jueves, un preceptor de la escuela Simon Bolivar Nro.1258, ubicada en el extremo suroeste de la capital santafesina y lindera a avenida Mar Argentino, halló un arma de guerra cargada entre los pastizales de la esquina de 10 de junio e Islas Malvinas, en el Fonavi San Jerónimo. El trabajador denunció de inmediato el hallazgo a la central de emergencias 911.

Minutos después arribaron oficiales de la Subcomisaría 1ª y del Comando Radioeléctrico, quienes constataron que se trataba de una pistola calibre .380, considerada un arma de guerra.

Arma de guerra cargada

Frente a testigos, los policías secuestraron el arma y comprobaron que tenía una bala en la recámara y otras siete en el cargador. Además, verificaron que presentaba un buen estado de conservación y funcionamiento mecánico, junto con vestigios de olor a pólvora, lo que podría indicar un uso reciente.

Finalmente, el arma quedó secuestrada y fue trasladada a la sede de la Subcomisaría 1ª del Fonavi San Jerónimo, en barrio Centenario.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente al fiscal de Flagrancia en turno, quien ordenó que el arma sea remitida a los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) para la realización de los peritajes correspondientes y la verificación de su numeración en el Registro Nacional de Armas (Renar).

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