Ataque en barrio Yapeyú: balean a un hombre dentro de una vivienda y está en estado delicado

La víctima, de 33 años, recibió tres disparos y fue operada de urgencia en el hospital Iturraspe. La Policía investiga el hecho como una tentativa de homicidio

Un violento episodio se registró este domingo por la mañana en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, donde un hombre fue baleado dentro de una vivienda y permanece internado en estado delicado .

El hecho ocurrió minutos después de las 7.30 en inmediaciones de las avenidas Teniente Loza y Santa Fe , en barrio Yapeyú. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico hallaron a la víctima, identificada como Pablo Galván, de 33 años , con tres impactos de arma de fuego y abundante sangrado.

Asistencia y traslado

Una médica del SIES 107 asistió al herido en el lugar y dispuso su traslado urgente al hospital Iturraspe. En el nosocomio, los profesionales constataron que presentaba una herida de bala en el abdomen y dos en los brazos.

Ante la gravedad del cuadro, Galván fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y quedó internado en observación, con pronóstico reservado.

Fueron los propios vecinos de la zona quienes alertaron a la central de emergencias 911, tras escuchar varios disparos. A los pocos minutos arribaron los policías, que encontraron al hombre herido dentro del inmueble.

Si bien lograron identificarlo, la víctima no pudo brindar detalles sobre lo sucedido debido a su estado de salud.

Búsqueda de testigos y cámaras

Ante la falta de precisiones, los efectivos iniciaron un relevamiento en la zona para ubicar testigos y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas. Además, se dispuso una consigna policial en la vivienda para preservar la escena hasta la llegada de los peritos.

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación.

Entre ellas, se solicitó: un informe actualizado sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de posibles testigos, entre vecinos y familiares, el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad y la realización de peritajes criminalísticos.

Las tareas técnicas quedaron a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa que es investigada como tentativa de homicidio.