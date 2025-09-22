Este lunes, en la ciudad de Santo Tomé, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un allanamiento que culminó con la aprehensión de una mujer de 47 años, identificada como M. F. B., y un hombre de 37 años, F. R. S., en el marco de una causa por robo.

Cayeron en Santo Tomé un hombre y una mujer por el robo a una casa en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe

La investigación se inició el 7 de septiembre a partir de la denuncia de un vecino cuya vivienda, ubicada en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe, había sido violentada mediante la rotura de la puerta de ingreso. Los delincuentes sustrajeron una notebook, un teléfono celular y prendas de vestir.

Las tareas investigativas de la Policía de Investigaciones permitieron identificar una vivienda en calle Zavalla al 3300 de Santo Tomé como lugar de interés para la causa.

Con orden judicial del Dr. Gustavo Martín Urdiales, se concretó el allanamiento en esa propiedad, donde fueron aprehendidos el hombre y la mujer.

Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, indumentaria vinculada a la causa, un casco de moto, dos pares de auriculares inalámbricos y cinco destornilladores.

Atribución delictiva

La novedad fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones Región I, que a su vez dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gabriela Arri.

La funcionaria ordenó que los dos detenidos continúen privados de su libertad, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos autores del delito de robo.