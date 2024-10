Bestial: un chofer de la línea 16 fue atacado con un piedrazo en la cabeza por un pasajero que intentó viajar sin pagar

Cómo fue el ataque

Así narró Hugo, el chofer atacado, la secuencia del ataque en diálogo con Sol Play: “Venía cumpliendo mi trabajo como ya hace 31 años. Al llegar de vuelta ahí en General Paz y Javier de la Rosa, me agarra el semáforo, se sube un chico que quería que lo llevara y le dije que no“.

“Ya se iba poniendo en verde el semáforo para yo iniciar la marcha, él hace un pequeño paso hacia adelante y me arroja un golpe, se baja del coche, se agacha, agarra la piedra y me la pega en la cabeza“, continuó.

piedrazo chofer.jpg Atacante del chofer de la línea 16 detenido.

“Me tiró el piedrazo que si me llega a agarrar de otra forma no sé si estoy hablando con vos. Es un medio ladrillo“, sostuvo la víctima. “La violencia con la que me tiró es impresionante”, agregó.

El agresor tiene 24 años y fue detenido 10 cuadras hacia el oeste, en la esquina de Marcial Candioti y Javier de la Rosa. El chofer destacó el accionar policial de la comisaría seccional octava: “Quiero recalcar el accionar de la policía porque se portaron de 10”.