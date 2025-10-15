Uno Santa Fe | Policiales | Nueva Pompeya

Brutal homicidio en Nueva Pompeya: asesinaron a puñaladas a un hombre en situación de calle

La víctima, de 28 años, fue atacada en plena avenida Peñaloza y murió horas después en el hospital Iturraspe.

Juan Trento

Juan Trento

15 de octubre 2025 · 09:31hs
El hombre llegó sin vida al hospital Iturraspe

Este martes por la tarde, un violento episodio conmocionó a los vecinos de avenida Peñaloza y Millán Medina, en el barrio Nueva Pompeya. Un hombre fue hallado tirado en la calle, ensangrentado y con signos evidentes de haber sido apuñalado.

Alertados por los vecinos, los operadores del 911 enviaron al lugar a oficiales de Orden Público y de Cuerpos. Minutos después arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107). El médico constató que la víctima presentaba heridas de arma blanca en el tórax, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Iturraspe, donde fue operada de emergencia. Sin embargo, pese al esfuerzo del equipo médico, el joven falleció antes de la medianoche.

La víctima

Fuentes policiales identificaron al fallecido como Rodrigo Jesús Fernández, de 28 años, quien, según los primeros datos de la investigación, se encontraba en situación de calle.

Efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 26ª preservaron la escena del crimen y trabajaron en la búsqueda de testigos entre los vecinos, además de revisar cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Investigación por homicidio

La Jefatura de la Unidad Regional I (La Capital) fue notificada sobre el hecho, inicialmente caratulado como tentativa de homicidio, pero luego confirmado como homicidio tras el fallecimiento de Fernández en el hospital.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), tanto del área de Homicidios como de Científica, quienes realizaron peritajes criminalísticos y tomaron contacto con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, además de la recopilación de pruebas, testimonios y registros fílmicos que permitan establecer las circunstancias del ataque y la identidad del agresor o los agresores.

