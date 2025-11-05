Uno Santa Fe | Policiales | barrio San Lorenzo

Barrio San Lorenzo: un herido de bala a metros de una escuela y a minutos del horario de salida de los alumnos

Una balacera registrada en horas de la tarde y a metros de la escuela Pascual Echagüe, encendió las alarmas de los vecinos de barrio San Lorenzo y de toda la comunidad educativa. Un hombre de 49 años resultó herido de bala en una pierna.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de noviembre 2025 · 19:10hs
Brutal ataque a balazos en calle Entre Ríos

Brutal ataque a balazos en calle Entre Ríos, en barrio San Lorenzo. Un vecino resultó herido en una pierna

Un hombre de 49 años, identificado como Mario González, resultó herido de bala en la tarde de este miércoles en circunstancias que aún son objeto de investigación. El suceso ocurrió alrededor de las 16:45 en calle Entre Ríos al 3900, en pleno barrio San Lorenzo, a metros de la escuela Pascual Echagüe y a minutos del horario de salida de los alumnos

La detonación de varios disparos alertó a los vecinos de la zona, quienes inmediatamente se comunicaron con la central de emergencias 911. La preocupación se intensificó debido a la cercanía con la Escuela Primaria N° 880 "Pascual Echagüe", ubicada en la intersección de Dr. Zavalla y Entre Ríos, de donde los alumnos salen de clases pasadas las 17.

LEER MÁS: Intentó matar a un joven de un balazo en barrio San Lorenzo y la atraparon con una pistola de guerra y una carabina

Asistencia policial y médica para el herido

En cuestión de minutos, se hicieron presentes en el lugar oficiales de la Policía de Orden Público y de Cuerpos. Tras constatar la situación, se coordinó la llegada de una ambulancia del SIES 107.

Los profesionales asistieron a Mario González, quien presentaba un impacto de bala en la zona baja de su pierna izquierda. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen para recibir curaciones.

Investigación en Curso

Tras el ataque, los uniformados iniciaron un rastrillaje en la zona en busca de elementos probatorios. Además de entrevistar a los vecinos en calidad de testigos, se constató la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que podrían haber registrado imágenes clave sobre la mecánica del hecho y la identidad del o los agresores.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó la novedad al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal dispuso una serie de diligencias urgentes: solicitar un informe médico detallado sobre el estado de salud de la víctima, identificar a posibles testigos que puedan aportar información relevante y secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias del ataque.

barrio San Lorenzo bala herido escuela alumnos
Noticias relacionadas
Los detenidos por el robo a la casa de un alto jefe policial

Detuvieron a una pareja que robó en la casa de un alto jefe de la policía provincial

El detenido tiene 22 años y fue detenido por la policía

Recreo: intentó robar un auto y se metió en una casa para esconderse, pero la policía lo detuvo

EL hombre fue detenido durante un allanamiento.

Rafaela: detuvieron al sospechoso de balear a un hombre en el barrio 2 de Abril

Alerta en barrio Candioti Sur. Vecinos denunciaron y marcaron los puntos ciegos del delito por donde los ladrones ingresan a los techos de las viviendas. 

Vecinos en alerta en Bº Candioti Sur: pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

Lo último

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la austeridad

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la "austeridad"

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Último Momento
Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la austeridad

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la "austeridad"

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Se presentó el Santoto Open 2025 de tenis profesional

Se presentó el Santoto Open 2025 de tenis profesional

Holan, tajante en Rosario Central: Me río de lo de Neymar y por otro lado me molesta

Holan, tajante en Rosario Central: "Me río de lo de Neymar y por otro lado me molesta"

Ovación
¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos