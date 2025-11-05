Barrio San Lorenzo: un herido de bala a metros de una escuela y a minutos del horario de salida de los alumnos

Una balacera registrada en horas de la tarde y a metros de la escuela Pascual Echagüe, encendió las alarmas de los vecinos de barrio San Lorenzo y de toda la comunidad educativa. Un hombre de 49 años resultó herido de bala en una pierna.

Brutal ataque a balazos en calle Entre Ríos, en barrio San Lorenzo. Un vecino resultó herido en una pierna

Un hombre de 49 años, identificado como Mario González, resultó herido de bala en la tarde de este miércoles en circunstancias que aún son objeto de investigación. El suceso ocurrió alrededor de las 16:45 en calle Entre Ríos al 3900, en pleno barrio San Lorenzo , a metros de la escuela Pascual Echagüe y a minutos del horario de salida de los alumnos

La detonación de varios disparos alertó a los vecinos de la zona, quienes inmediatamente se comunicaron con la central de emergencias 911. La preocupación se intensificó debido a la cercanía con la Escuela Primaria N° 880 "Pascual Echagüe", ubicada en la intersección de Dr. Zavalla y Entre Ríos, de donde los alumnos salen de clases pasadas las 17.

Asistencia policial y médica para el herido

En cuestión de minutos, se hicieron presentes en el lugar oficiales de la Policía de Orden Público y de Cuerpos. Tras constatar la situación, se coordinó la llegada de una ambulancia del SIES 107.

Los profesionales asistieron a Mario González, quien presentaba un impacto de bala en la zona baja de su pierna izquierda. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen para recibir curaciones.

Investigación en Curso

Tras el ataque, los uniformados iniciaron un rastrillaje en la zona en busca de elementos probatorios. Además de entrevistar a los vecinos en calidad de testigos, se constató la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que podrían haber registrado imágenes clave sobre la mecánica del hecho y la identidad del o los agresores.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó la novedad al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal dispuso una serie de diligencias urgentes: solicitar un informe médico detallado sobre el estado de salud de la víctima, identificar a posibles testigos que puedan aportar información relevante y secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias del ataque.