Desvalijaron una casa en Santo Tomé: se llevaron hasta la perra cachorra de la familia

Silvana es la dueña de casa y dialogó con la prensa y contó lo sucedido. Estuvimos en casa junto a mis hermanos hasta el domingo alrededor de las 13, ya que como es costumbre todos vamos a almorzar a casa de mi mamá y volví tipo 16.30 cuando me encontré con la ventana y la puerta semiabierta y dos de mis perritas afuera de casa sueltas y ya pensé en lo peor. Al entrar vi el panorama, toda la casa dada vuelta. Se habían llevado televisor, videojuego de los chicos, computadoras, la moto y lo peor, la cachorrita de mis nenes de nueve meses que se llama Greta".

robo santo tome.jpg Forzaron las aberturas de la casa para poder entrar gentileza

"Lamentablemente vivo pegada a un baldío cuyo dueño hace muchísimo tiempo que no lo mantiene, lo mismo que frente a la vivienda y estamos rodeados de yuyos altísimos. También estábamos terminando de hacer el tapial de material porque hace un tiempo de manera ilegal en la parte posterior a la casa en un terreno, se hizo un asentamiento de familias, para estar un poco protegidos, pero igualmente de mucho no sirvió y los vecinos no vieron nada", agregó sobre el hecho.

Por último remarcó: "Lo material uno intentará con su trabajo y sacrificio poder volver a comprarlo o reemplazarlo, pero lo que nos duele es el tema de la perrita, principalmente a los nenes. Uno de ellos se fue de viaje con el papá y va a saber lo que pasó cuando vuelva". Se pide por lo tanto a la comunidad que si tiene información sobre una cachorra bulldog francés de nueve meses, negra y blanca, lo haga saber. Responde al nombre Greta.

greta cachorro robado santo tome.jpg Greta, la cachorra de la familia que robaron los delincuentes Gentileza

