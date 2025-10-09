Detienen a un menor por tentativa de homicidio en Santa Fe: tenía un arma de guerra

Agentes de la PDI arrestaron a un adolescente acusado de disparar contra un hombre durante un asalto en el norte de la ciudad. En el operativo secuestraron un revólver calibre 38.

Este miércoles , agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la detención de un menor de edad señalado como presunto autor de una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego . Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38 , considerado arma de guerra , en un procedimiento realizado en inmediaciones de avenida Gorriti y Larrechea , en el noroeste de la ciudad.

El hecho que motivó la investigación ocurrió semanas atrás, cuando la víctima fue baleada en la cabeza y en un hombro tras sufrir un asalto en la vía pública . Según su testimonio, el hombre caminaba con un bolso de ropa cuando fue emboscado por un delincuente que intentó robarle sus pertenencias . Al resistirse, se produjo un forcejeo y el agresor sacó un arma de fuego , disparando a quemarropa antes de escapar.

Personal de la División Homicidios de la PDI Región I trabajó en el esclarecimiento del hecho. Gracias al análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, los investigadores lograron identificar al atacante, observando su complexión física y vestimenta al momento del ataque. Con esa información, la fiscal de Menores Ana Laura Gioria ordenó allanamientos y medidas urgentes.

El operativo

Con orden judicial en mano, los agentes de la PDI, junto a grupos tácticos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y el Grupo de Acción Táctica (GAT), irrumpieron en la vivienda del sospechoso ubicada en la zona de Gorriti y Larrechea. Durante la requisa, los uniformados aprehendieron al menor y secuestraron un revólver calibre 38, elemento clave para la causa.

Los delitos imputados

La fiscal Gioria dispuso que el joven quede privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

La PDI Región I informó lo actuado a la Jefatura policial y al Ministerio Público de la Acusación, dando continuidad al proceso judicial que busca esclarecer completamente el violento ataque.

