Uno Santa Fe | Policiales | homicidio

Detienen a un menor por tentativa de homicidio en Santa Fe: tenía un arma de guerra

Agentes de la PDI arrestaron a un adolescente acusado de disparar contra un hombre durante un asalto en el norte de la ciudad. En el operativo secuestraron un revólver calibre 38.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de octubre 2025 · 09:14hs
Detienen a un menor por tentativa de homicidio en Santa Fe

gentileza

Detienen a un menor por tentativa de homicidio en Santa Fe

Este miércoles, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la detención de un menor de edad señalado como presunto autor de una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38, considerado arma de guerra, en un procedimiento realizado en inmediaciones de avenida Gorriti y Larrechea, en el noroeste de la ciudad.

Embed

La investigación

El hecho que motivó la investigación ocurrió semanas atrás, cuando la víctima fue baleada en la cabeza y en un hombro tras sufrir un asalto en la vía pública. Según su testimonio, el hombre caminaba con un bolso de ropa cuando fue emboscado por un delincuente que intentó robarle sus pertenencias. Al resistirse, se produjo un forcejeo y el agresor sacó un arma de fuego, disparando a quemarropa antes de escapar.

Personal de la División Homicidios de la PDI Región I trabajó en el esclarecimiento del hecho. Gracias al análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, los investigadores lograron identificar al atacante, observando su complexión física y vestimenta al momento del ataque. Con esa información, la fiscal de Menores Ana Laura Gioria ordenó allanamientos y medidas urgentes.

El operativo

Con orden judicial en mano, los agentes de la PDI, junto a grupos tácticos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y el Grupo de Acción Táctica (GAT), irrumpieron en la vivienda del sospechoso ubicada en la zona de Gorriti y Larrechea. Durante la requisa, los uniformados aprehendieron al menor y secuestraron un revólver calibre 38, elemento clave para la causa.

Los delitos imputados

La fiscal Gioria dispuso que el joven quede privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

La PDI Región I informó lo actuado a la Jefatura policial y al Ministerio Público de la Acusación, dando continuidad al proceso judicial que busca esclarecer completamente el violento ataque.

• LEER MÁS: Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

homicidio Detenido intento de homicidio menor arma
Noticias relacionadas
Los dos detenidos

Intensa balacera en un lateral de la ruta nacional 168: dos detenidos y el secuestro de armas y vehículo

hallaron muerta a daiana mendieta, la joven de 22 anos que era buscada en entre rios

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

violento asalto a un trabajador en barrio candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

se entrego un dominicano de 18 anos, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda los monos

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

Lo último

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Último Momento
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Ovación
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos