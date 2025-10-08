Uno Santa Fe | Policiales | balacera

Intensa balacera en un lateral de la ruta nacional 168: dos detenidos y el secuestro de armas y vehículo

Dos hombres fueron detenidos en el barrio Nueva Esperanza. Les secuestraron dos pistolas calibre 22, municiones y el vehículo en el que se desplazaban.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de octubre 2025 · 07:25hs
Los dos detenidos

gentileza

Los dos detenidos

Este lunes por la tarde, una intensa balacera alteró la tranquilidad del barrio Nueva Esperanza, ubicado sobre uno de los laterales de la ruta nacional 168. Tras un rápido operativo, agentes de Orden Público aprehendieron a dos hombres armados y secuestraron dos pistolas calibre 22, municiones y el vehículo en el que se desplazaban.

balacera 168 1
Los elementos secuestrados

Los elementos secuestrados

El operativo

El hecho se registró cuando vecinos del barrio alertaron a la Central de Emergencias 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego que se escuchaban de manera repetida y alarmante. Minutos después, oficiales de la Comisaría 25° del barrio El Pozo llegaron al lugar en dos móviles y lograron interceptar un Chevrolet Captiva blanco.

Durante la requisa, los uniformados encontraron dos pistolas calibre 22, una de ellas oculta en el interior del automóvil y la otra en la cintura de uno de los sospechosos. Ambos fueron reducidos y trasladados detenidos a sede policial.

Los aprehendidos

Los sujetos fueron identificados como I. N. F., de 24 años, y S. D. F., de 41. Según informaron fuentes policiales, ninguno de los dos pudo justificar la tenencia de las armas de fuego ni explicar los motivos de su presencia en la zona donde se registraron los disparos.

Investigación y causas

La Unidad Regional I – La Capital informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que ambos continúen privados de su libertad. Además, ordenó que se los identifique y se les forme causa como presuntos autores de los delitos de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y portación indebida de arma de fuego de uso civil.

• LEER MÁS: Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

balacera ruta 168 detenidos
Noticias relacionadas
violento asalto a un trabajador en barrio candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

se entrego un dominicano de 18 anos, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda los monos

Se entregó un dominicano de 18 años, sobrino de dos narcotraficantes condenados de la banda Los Monos

Tenía pedido de captura, se presentó en la PDI y quedó preso como autor de un asesinato

Tenía pedido de captura, se presentó en la PDI y quedó preso como autor de un asesinato

vecinos y amigos detuvieron a un hombre tras un intento de abuso sexual en villa setubal

Vecinos y amigos detuvieron a un hombre tras un intento de abuso sexual en Villa Setúbal

Lo último

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

Último Momento
La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Preocupación de vecinos por un hundimiento en la esquina de Dorrego e Ituzaingó

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

Rechazaron el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Rechazaron el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Ovación
Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta Chisterapia en Santa Fe

Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta "Chisterapia" en Santa Fe

La Bruja Salguero llega a Santa Fe: un viaje por el folclore argentino

La Bruja Salguero llega a Santa Fe: un viaje por el folclore argentino