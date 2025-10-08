Intensa balacera en un lateral de la ruta nacional 168: dos detenidos y el secuestro de armas y vehículo

Dos hombres fueron detenidos en el barrio Nueva Esperanza. Les secuestraron dos pistolas calibre 22, municiones y el vehículo en el que se desplazaban.

Este lunes por la tarde, una intensa balacera alteró la tranquilidad del barrio Nueva Esperanza , ubicado sobre uno de los laterales de la ruta nacional 168 . Tras un rápido operativo, agentes de Orden Público aprehendieron a dos hombres armados y secuestraron dos pistolas calibre 22 , municiones y el vehículo en el que se desplazaban.

El hecho se registró cuando vecinos del barrio alertaron a la Central de Emergencias 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego que se escuchaban de manera repetida y alarmante. Minutos después, oficiales de la Comisaría 25° del barrio El Pozo llegaron al lugar en dos móviles y lograron interceptar un Chevrolet Captiva blanco.

Durante la requisa, los uniformados encontraron dos pistolas calibre 22, una de ellas oculta en el interior del automóvil y la otra en la cintura de uno de los sospechosos. Ambos fueron reducidos y trasladados detenidos a sede policial.

Los aprehendidos

Los sujetos fueron identificados como I. N. F., de 24 años, y S. D. F., de 41. Según informaron fuentes policiales, ninguno de los dos pudo justificar la tenencia de las armas de fuego ni explicar los motivos de su presencia en la zona donde se registraron los disparos.

Investigación y causas

La Unidad Regional I – La Capital informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que ambos continúen privados de su libertad. Además, ordenó que se los identifique y se les forme causa como presuntos autores de los delitos de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y portación indebida de arma de fuego de uso civil.

