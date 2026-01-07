Unión suma una vuelta clave: Bruno Pittón ya trabaja a la par en la pretemporada

Leonardo Madelón ya cuenta con Bruno Pittón en la pretemporada de Unión, sumando una importante opción para el lateral izquierdo

En medio de un inicio de año cargado de exigencias, Unión recibió una noticia que vale casi como un refuerzo. Bruno Pittón dejó atrás la larga recuperación y ya entrena a la par tras recuperarse de la operación por la rotura de ligamentos cruzados, sumándose de lleno a la pretemporada .

El regreso del lateral izquierdo representa un alivio para Leonardo Madelón, que hasta aquí contaba con Mateo Del Blanco como única alternativa. La recuperación del zurdo amplía el abanico de opciones y le devuelve al entrenador una pieza conocida, con experiencia y recorrido en el club.

La situación del puesto había generado interrogantes. A mitad del año pasado, Unión incorporó a Fernando Díaz, pero no jugó ni un minuto, ya que no logró convencer al cuerpo técnico. Por eso, la reaparición de Pittón toma mayor relevancia dentro del armado del plantel. Vale recordar que antes de que el plantel arranque las vacaciones ya estaba trabajando casi con normalidad.

Unión recupera a Bruno Pittón

Este miércoles, el lateral formó parte de los trabajos tácticos, donde se lo observó desempeñándose como lateral izquierdo en una defensa integrada por Enzo Rubio, Maizon Rodríguez y Juan Pablo Ludueña. Fue apenas una postal del momento, ya que Madelón rotó nombres y esquemas, probando variantes sin fijar aún una estructura.

Mientras el mercado sigue su curso y se aguardan caras nuevas, en Unión celebran una recuperación que suma. Bruno Pittón volvió y, sin anuncios ni presentaciones, su regreso aparece como una incorporación silenciosa que fortalece al equipo desde adentro.