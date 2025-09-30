Uno Santa Fe | Policiales | Varadero Sarsotti

La rotonda de Varadero Sarsotti, un verdadero peligro: fuerte choque, vuelco y una mujer herida

Una mujer de 47 años resultó herida y fue trasladada al hospital Cullen luego de que su camioneta volcara sobre la avenida Circunvalación, a la altura del cruce entre los barrios Centenario y Varadero Sarsotti.

Redacción UNO Santa Fe

30 de septiembre 2025 · 20:18hs
Espectacular vuelco en la Circunvalación Oeste tras un choque de autos en la rotonda de Varadero Sarsotti

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes por la tarde, minutos después de las 17, en Avenida Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe, en la rotonda de Varadero Sarsotti, un cruce vial de los más peligrosos de la región.

El siniestro vial involucró a dos vehículos y tuvo como saldo una camioneta volcada y una persona lesionada.

Según fuentes policiales, una vehículo Nissan Kicks negro, conducido por una mujer de 47 años, terminó con las cuatro ruedas hacia arriba tras colisionar con un Toyota Etios gris, en el que viajaban una mujer de 71 años y una adolescente de 16.

Choque y vuelvo en la rotonda de Varadero Sarsotti

Cómo ocurrió el choque

El impacto se produjo cuando el Toyota Etios se desplazaba en sentido norte-sur, en el cruce que conecta los barrios Centenario y Varadero Sarsotti. Por causas que se investigan, este vehículo colisionó contra el Nissan Kicks, que circulaba por el carril central, proveniente de la zona del Museo de la Constitución.

Como consecuencia del fuerte impacto, la camioneta Nissan perdió la estabilidad y terminó volcando sobre la calzada.

El estado de las víctimas y el tránsito

Mientras las ocupantes del Toyota Etios resultaron ilesas, la conductora de la camioneta volcada fue la única lesionada. Personal médico la asistió en el lugar y fue trasladada de forma preventiva al Hospital José María Cullen con diagnóstico de politraumatismos.

La zona del accidente fue inmediatamente intervenida por personal policial, bomberos y servicios de emergencia. Esto generó importantes demoras en el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia a las personas involucradas y la liberación de la calzada.

Varadero Sarsotti rotonda choque vuelco
