Franck: tres demorados durante un operativo a los que se les secuestró mas de $2.000.000

Tras ser interceptados, se identificó al conductor como Orlando Ramón C., quien no presentó la documentación exigible del vehículo. Los acompañantes fueron identificados como Hugo Daniel R.D. y Oscar C. Según verificaciones realizadas por el sistema policial, no se encontraron antecedentes en relación a los ocupantes ni al vehículo.

detenidos operativo franck.jpg Los detenidos durante el operativo en Franck gentileza

vehivulo secuestrado franck 2.jpg La camioneta secuestrada durante el operativo en Franck gentileza

En presencia de dos testigos se procedió a requisar la camioneta, encontrándose la suma de $2.597.300 en efectivo. El fiscal a cargo de la cause dispuso el secuestro del vehículo y del dinero, y ordenó el traslado de los tres individuos a la dependencia policial bajo las disposiciones del Artículo 10 bis. El procedimiento fue derivado al personal de la Subcomisaría 11° para continuar con las actuaciones correspondientes.

