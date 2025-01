Habló el hombre quemado por su hermano tras una discusión por un paquete de mayonesa: "Tuve un Dios aparte"

LEER MÁS: Un hombre ingresó al Cullen con el 35% de su cuerpo quemado tras una discusión con su hermano por la mayonesa

La reacción de un hermano descontrolado

“Se sacó, se enloqueció, me tiró alcohol, me tiró un fosforo y me prendí fuego”, relató. “No me esperaba esa reacción. Me desconcertó”, recordó.

“Me prendí fuego y salí corriendo. Me ardía un montón. Salí afuera y busqué ayuda para que me lleven al hospital“, continuó con su relato. “Tuve un Dios aparte”, expresó.

“Yo vivo con mi hermano hace seis meses y ya habíamos tenido discusiones. Murió mi vieja y quedó traumado. Yo no lo voy a denunciar, voy a hablar con él. No podemos seguir viviendo juntos“, cerró Alberto quién tendrá unos largos días de recuperación.