Se trata de un Volkswagen Gol gris encontrado abandonado en la intersección de calle Guayacanes y pasaje 328,5. Las cámaras de seguridad y los testimonios de los vecinos ubicaron al vehículo en la zona de calle Ayacucho antes y después de la ejecución de Luis y Lucas Ojeda, de 48 y 23 años. La fiscal María Laura Urquiza ordenó peritajes sobre el coche y la revisión de los domos del 911.

Esta madrugada de miércoles, en la zona costera de Colastiné Norte, oficiales de Orden Público de la Comisaría 28ª de la Policía de Santa Fe (PSF), hallaron un automóvil Volkswagen Gol gris abandonado en cercanía de la esquina de calle Guayacanes y el pasaje 328,5. El vehículo tiene características similares al que describieron los vecinos de barrio Guadalupe Residencial después del doble crimen ocurrido en la mañana de ayer, martes.

Este martes por la mañana, en una vivienda de calle Ayacucho al 200, casi esquina Defensa, fueron asesinados a balazos Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y su hijo Lucas Ojeda, de 23 . Los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza, trabajan ahora para identificar al o a los ocupantes del automóvil.

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El doble crimen

Tal como informó UNO Santa Fe en la víspera, padre e hijo fueron asesinados a balazos dentro de la vivienda de calle Ayacucho al 200. Luis Eugenio Ojeda, apodado "Cachito", tenía antecedentes por narcotráfico en la Justicia Federal y se encontraba en libertad condicional.

Al llegar a la escena del crimen, los oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina hicieron tres tareas simultáneas: encintaron el lugar para preservar la escena del crimen, buscaron testigos entre los vecinos del barrio y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona.

Testigos e imágenes

Después, dos de esas tareas, la búsqueda de testigos y la constatación de cámaras, se articularon con el trabajo de los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI Región I y de la fiscal Urquiza. Los testimonios de los vecinos y las imágenes de las cámaras de distintas viviendas, cada una con un punto de mira diferente, coincidieron en que un automóvil Volkswagen gris circuló por la zona en la mañana del martes, antes y después del doble homicidio. Ese trabajo complementario entre los oficiales capitalinos y los pesquisas de la PDI condujo al hallazgo del vehículo en Colastiné.

Informaron la novedad sobre el hallazgo del automóvil a las Jefaturas de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe PSF y de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y estas hicieron lo propio con la fiscal de Delitos Complejos del MPA María Laura Urquiza. La fiscal ordenó el secuestro del vehículo. También ordenó que los operadores de cámaras de videovigilancia de la central de emergencias 911 analizaran el recorrido del automóvil por la ciudad de Santa Fe y que, con la aproximación del zoom sobre las imágenes, procuraran identificar al o a los ocupantes.