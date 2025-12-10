Uno Santa Fe | Policiales | incendio

Incendio en Santa Rosa de Calchines: 11 lanchas destruidas en la guardería náutica Karminia

El siniestro ocurrió cerca de las 4 de la mañana. No hubo heridos. El dueño descarta una causa intencional y apunta a un desperfecto eléctrico.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de diciembre 2025 · 10:22hs
Un incendio en una guardería náutica de Santa Rosa de Calchines dejó como saldo 11 lanchas destruidas en la madrugada de este miércoles. El hecho ocurrió entre las 4 y las 4.30 en el barrio Malvinas Argentinas, cuando por causas que aún son materia de investigación se desató un fuego súbito dentro de las instalaciones de la guardería náutica Karminia.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades al notar el resplandor y el humo. Minutos después arribaron policías de la Comisaría 3° y dotaciones de bomberos, quienes trabajaron intensamente para controlar y apagar las llamas. Según confirmaron fuentes oficiales, no hubo heridos, pero las pérdidas materiales fueron totales.

Operativo policial y acción de los bomberos

El trabajo de los bomberos voluntarios fue clave para evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores. Primero combatieron el foco ígneo principal y luego realizaron tareas de enfriamiento para asegurar la zona y evitar reinicios.

En paralelo, llegaron refuerzos de distintas dependencias policiales del departamento Garay para colaborar en el operativo y garantizar que el siniestro no afectara a viviendas y propiedades cercanas.

Los primeros indicios señalan que un desperfecto eléctrico en el tablero podría haber originado el incendio, aunque la hipótesis aún debe ser confirmada por los especialistas.

Peritajes y avance de la investigación

Tras el control del incendio, se informó la situación a la Jefatura de la Unidad Regional VII de la Policía de Santa Fe. Desde allí se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la realización de los peritajes bomberiles para determinar con precisión la causa del siniestro.

En total, 11 embarcaciones de distinto tipo quedaron reducidas a cenizas dentro de la guardería náutica Karminia. Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para establecer la secuencia exacta del incendio y confirmar si el desperfecto eléctrico fue efectivamente el detonante.

