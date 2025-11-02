Mataron de una puñalada a un joven futbolista

Un joven de 20 años fue asesinado de una puñalada la madrugada de este domingo en Pérez, en el sur de Santa Fe . Se trata de Milton Lautaro Sosa, futbolista del club Mitre de esa ciudad. Hay dos sospechosos detenidos por el hecho, entre ellos el presunto homicida de 18 años y su padre. La vivienda de ambos fue incendiada por allegados a la víctima .

También fue detenido un hombre de 39 años sospechado de realizar disparos de arma de fuego en el lugar. La investigación está en manos de la fiscal de Violencias Altamente Lesivas Georgina Pairola, quien ordenó las primeras medida para iniciar la pesquisa.

El crimen de Sosa es el primero que se registró durante 2025 en la ciudad de Pérez. Según la información preliminar, la víctima y el victimario estaban en un festejo de cumpleaños cuando se desató un altercado que terminó desembocando en la mortal agresión.

Homicidio

Según la información preliminar proporcionada por fuentes policiales, el crimen de Sosa se desencadenó minutos antes de las 4 de la mañana de este domingo en Rearte y María Teresa, en el extremo sudoeste de la ciudad de Pérez. Hasta allí llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico de Pérez comisionados por un hecho de violencia con un hombre herido de arma blanca y detonaciones en la cuadra.

Al llegar los uniformados un grupo de personas trasladaba al joven herido hasta el Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde llegó sin vida, al parecer como consecuencia de una herida de arma blanca en la zona abdominal.

En el lugar los efectivos tomaron conocimiento de quién sería el agresor y así detuvieron a Matías Gabriel R., de 18 años, a quien le secuestraron un cuchillo que podría tratarse del arma homicida. También fue detenido el padre del joven, Ariel Gustavo R., de 39 años, acusado de haber efectuado disparos de arma de fuego con posterioridad al mortal ataque. En su poder los efectivos secuestraron una pistola calibre 380 y vainas servidas.

Los primeros policías que participaron del procedimiento también dieron cuenta de disturbios registrados en el contexto del asesinato y afirmaron que familiares y allegados de Sosa fueron hasta la casa del principal sospechoso, a escasos metros de la escena del crimen, y prendieron fuego la vivienda. También aseguraron que rompieron al menos una ventana del Hospital Municipal El Gurí donde Milton fue declarado muerto al llegar.