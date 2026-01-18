Uno Santa Fe | Policiales | Comisaría 8va

Investigan la muerte de un detenido en la Comisaría 8va: ocurrió minutos antes de recuperar su libertad

El fallecido fue identificado como Mauro Daniel González, de 35 años. La Justicia caratuló el caso como "muerte dudosa" y Asuntos Internos interviene para determinar si hubo negligencia en la demora de la asistencia médica.

18 de enero 2026 · 18:48hs
Investigan la muerte de un detenido en la Comisaría 8va: ocurrió minutos antes de recuperar su libertad.

Investigan la muerte de un detenido en la Comisaría 8va: ocurrió minutos antes de recuperar su libertad.

Un hombre de 35 años, identificado como Mauro Daniel González, fue hallado sin vida durante la madrugada de este domingo en una de las celdas de la Comisaría 8va, ubicada en el barrio Guadalupe. El deceso se produjo en el sector del penal transitorio, en el preciso instante en que los efectivos se disponían a notificarle que se le había otorgado la libertad.

González permanecía aprehendido desde la tarde del sábado, tras un incidente caratulado como atentado y resistencia a la autoridad. Según los registros oficiales, antes de ingresar a la dependencia fue examinado por un médico de turno, quien diagnosticó un cuadro de probable consumo de alcohol y otras sustancias.

LEER MÁS: Cuatro médicos policiales renunciaron luego de rechazar el traslado a la Comisaría 8º por su mal estado edilicio

Una ambulancia que no llegó a tiempo

La cronología de los hechos pone bajo la lupa la respuesta sanitaria de emergencia. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Seguridad:

01:41 horas: El personal policial solicitó una unidad médica al notar que el detenido se encontraba descompuesto.

02:06 horas: Veinticinco minutos después, los agentes informaron vía radial que la ambulancia aún no había arribado y que el hombre aparentemente ya no presentaba signos vitales.

Poco después se confirmó el fallecimiento del detenido. La principal hipótesis médica preliminar sugiere que el deceso podría haberse producido por una broncoaspiración, aunque se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar las causas exactas.

Protocolo por muerte bajo custodia

Al tratarse de un fallecimiento ocurrido dentro de una dependencia estatal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) activó de inmediato el protocolo de rigor para garantizar la transparencia de la investigación.

Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en el lugar para recolectar pruebas, mientras que la Dirección de Asuntos Internos inició una intervención para deslindar responsabilidades y evaluar el accionar del personal de guardia de la Seccional 8° durante el incidente.

Comisaría 8va muerte Detenido investigación ambulancia
Noticias relacionadas
Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Jonatan Minucci tenía 37 años y fue asesinado en Tulum el viernes pasado.

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: ya son cuatro los detenidos tras las últimas capturas

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad 

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Impactante operativo policial contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

Impactante operativo policial a contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

Lo último

Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Roma se llevó un gran triunfo ante Torino con el sello de Dybala

Roma se llevó un gran triunfo ante Torino con el sello de Dybala

Senegal venció a Marruecos y se consagró campeón de la Copa de África

Senegal venció a Marruecos y se consagró campeón de la Copa de África

Último Momento
Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Roma se llevó un gran triunfo ante Torino con el sello de Dybala

Roma se llevó un gran triunfo ante Torino con el sello de Dybala

Senegal venció a Marruecos y se consagró campeón de la Copa de África

Senegal venció a Marruecos y se consagró campeón de la Copa de África

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: Estoy arrepentida

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: "Estoy arrepentida"

General Motors extenderá los parates en la planta de Alvear durante 2026 y pagará salarios al 75%

General Motors extenderá los parates en la planta de Alvear durante 2026 y pagará salarios al 75%

Ovación
Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus