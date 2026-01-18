El fallecido fue identificado como Mauro Daniel González, de 35 años. La Justicia caratuló el caso como "muerte dudosa" y Asuntos Internos interviene para determinar si hubo negligencia en la demora de la asistencia médica.

Investigan la muerte de un detenido en la Comisaría 8va: ocurrió minutos antes de recuperar su libertad.

Un hombre de 35 años, identificado como Mauro Daniel González, fue hallado sin vida durante la madrugada de este domingo en una de las celdas de la Comisaría 8va , ubicada en el barrio Guadalupe. El deceso se produjo en el sector del penal transitorio, en el preciso instante en que los efectivos se disponían a notificarle que se le había otorgado la libertad .

González permanecía aprehendido desde la tarde del sábado, tras un incidente caratulado como atentado y resistencia a la autoridad. Según los registros oficiales, antes de ingresar a la dependencia fue examinado por un médico de turno, quien diagnosticó un cuadro de probable consumo de alcohol y otras sustancias.

Una ambulancia que no llegó a tiempo

La cronología de los hechos pone bajo la lupa la respuesta sanitaria de emergencia. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Seguridad:

01:41 horas: El personal policial solicitó una unidad médica al notar que el detenido se encontraba descompuesto.

02:06 horas: Veinticinco minutos después, los agentes informaron vía radial que la ambulancia aún no había arribado y que el hombre aparentemente ya no presentaba signos vitales.

Poco después se confirmó el fallecimiento del detenido. La principal hipótesis médica preliminar sugiere que el deceso podría haberse producido por una broncoaspiración, aunque se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar las causas exactas.

Protocolo por muerte bajo custodia

Al tratarse de un fallecimiento ocurrido dentro de una dependencia estatal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) activó de inmediato el protocolo de rigor para garantizar la transparencia de la investigación.

Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en el lugar para recolectar pruebas, mientras que la Dirección de Asuntos Internos inició una intervención para deslindar responsabilidades y evaluar el accionar del personal de guardia de la Seccional 8° durante el incidente.