La banda de los inhibidores: usaban handies para robar autos de alta gama en Santa Fe y cayeron en Córdoba

Los allanamientos fueron ordenados por la fiscal Rosana Peresín tras una investigación por hurtos calificados en vehículos de alta gama entre 2024 y 2025. Los investigadores secuestraron más de 5 millones de pesos en efectivo, un auto, teléfonos, ganzúas y vestimenta clave para la causa.

La banda de los inhibidores: usaban handies para saquear autos de alta gama en Santa Fe y cayeron en Córdoba

La banda de los inhibidores: usaban handies para saquear autos de alta gama en Santa Fe y cayeron en Córdoba

Una compleja y minuciosa investigación penal dirigida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe permitió desarticular una organización delictiva interprovincial dedicada al robo de vehículos mediante inhibidores de señal .

En un megaoperativo, el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de nuestra provincia concretó la detención de cinco personas en la provincia de Córdoba, señaladas como las responsables de una seguidilla de ataques bajo la modalidad de inhibidores de señal.

Los procedimientos se ejecutaron bajo las directivas de la fiscal de la Unidad de Flagrancia, Rosana Peresín, quien coordinó las tareas operativas con los efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica (Departamento Complejas I) de la PDI. En total se desplegaron nueve allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de la vecina provincia, donde se ocultaban los presuntos integrantes de la banda de "rosarinos" o "cordobeses" que viajaban a territorio santafesino para cometer los ilícitos.

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El modus operandi en el centro norte provincial

La causa judicial acumula denuncias por hechos encuadrados bajo la carátula de Hurto Calificado. El raid delictivo bajo la lupa de la Fiscalía comenzó a registrarse en agosto de 2024 y se extendió de manera sostenida hasta diciembre de 2025, afectando a damnificados tanto de la ciudad de Santa Fe como de localidades del Gran Santa Fe y el corredor vial.

El mapa de la maniobra delictiva con tecnología

Marcación de vehículos: los delincuentes seleccionaban automóviles y camionetas de alta gama en zonas comerciales, estacionamientos de supermercados o avenidas transitadas.

Interferencia del cierre: al momento en que los propietarios descendían y accionaban el llavero a distancia, los malvivientes activaban un dispositivo portátil (tipo handy modificado o inhibidor) que bloqueaba la frecuencia del cierre centralizado y la alarma, dejando las puertas abiertas sin levantar sospechas.

Saqueo exprés: una vez que las víctimas se alejaban, los delincuentes ingresaban limpiamente a los habitáculos para sustraer importantes sumas de dinero en efectivo, documentación personal, teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos de valor.

El éxito del operativo radicó en el cruce de datos y el análisis de antenas telefónicas que realizaron los peritos de inteligencia criminal de la PDI, logrando identificar las patentes de los vehículos en los que la banda se movilizaba y regresaba a Córdoba tras los golpes.

La banda de los inhibidores: usaban handies para robar autos de alta gama en Santa Fe y cayeron en Córdoba

Cinco detenidos y un millonario secuestro en efectivo

Durante las irrupciones en los aguantaderos y viviendas particulares de Córdoba, los efectivos policiales lograron la detención de los cinco principales investigados en el expediente. Los arrestados fueron identificados como L.N.O. (22 años), L.J.M. (20), H.D.P. (63), S.C.M. (52) y C.A.M. (45), quienes serán trasladados a los tribunales santafesinos en las próximas horas para afrontar la audiencia de imputación de cargos.

Además de las capturas, las fuerzas de seguridad provinciales incautaron una importante cantidad de material probatorio que será sometido a peritajes técnicos y reconocimientos por parte de las víctimas.

Tras la finalización de las actas de rigor en la provincia de Córdoba, los investigadores dispusieron el resguardo de la totalidad del material y del dinero en cadenas de custodia oficiales. La Fiscalía de Santa Fe ya inició los trámites correspondientes para fijar la fecha de las audiencias de imputación y de medidas cautelares, donde solicitarán la prisión preventiva de los implicados.