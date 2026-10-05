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Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Franco Calabrese se encontraba en su local cuando un sujeto le disparó a quemarropa sin mediar palabra. Su madre, quien presenció la secuencia, descartó un intento de robo: "Un muchacho alto, flaco y a cara descubierta se asomó por la ventana, sacó un arma y le disparó directamente en la cabeza", denunció.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

5 de octubre 2026 · 10:15hs
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Barrio Belgrano: le dispararon a quemarropa en la cabeza a un barbero de 22 años delante de su hermano y su madre.

Barrio Belgrano: le dispararon a quemarropa en la cabeza a un barbero de 22 años delante de su hermano y su madre.

Un brutal y coordinado ataque armado sacudió en las últimas horas al barrio Belgrano de la capital santafesina. Franco Calabrese, un joven barbero de 22 años, se encuentra internado en estado desesperante y luchando por su vida tras haber sido baleado a corta distancia en la cabeza por un desconocido en la tarde de este domingo.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 17 en la barbería familiar de la víctima. Según relató su madre, Claudia, en diálogo con UNO Santa Fe, sus dos hijos se encontraban dentro del local trabajando. Debido a un corte de luz en la zona, mantenían la puerta y la ventana abiertas para aprovechar la ventilación y la luz natural.

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"Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

"Mi hijo de 18 le estaba cortando el pelo al de 22. En ese momento, un muchacho alto, flaco y a cara descubierta se asomó por la ventana, sacó un arma y le disparó directamente en la cabeza. Fue un solo disparo, sin decir una sola palabra", recordó conmovida la mujer.

"Yo pensé que entraba a robar, pero no exigió nada. Cuando vi el arma grité y ahí le disparó a la cabeza. Mi hijo está peleando entre la vida y la muerte; pido justicia para que esto no quede impune", subrayó Claudia, madre del joven herido en barrio Belgrano.

Un ataque directo con apoyo logístico en moto

La reconstrucción inicial de los familiares sugiere que el tirador no actuó de manera solitaria. Según los testimonios aportados, a pocos metros de la escena del crimen, sobre la esquina de la cuadra, aguardaba un segundo delincuente a bordo de una motocicleta con el motor en marcha para facilitar la fuga inmediata tras el disparo.

Asimismo, la familia de Calabrese descartó rotundamente que el joven tuviera amenazas previas o conflictos con terceros en el barrio:

Inexistencia de robo: el agresor no exigió dinero, pertenencias ni herramientas de trabajo antes de ejecutar el disparo.

Perfil de la víctima: Claudia remarcó que su hijo se dedica exclusivamente a trabajar en el oficio y colaborar con su entorno: "Viene todos los días a trabajar, es solidario, muy compañero con sus hermanos y nunca tuvo problemas con nadie".

Actuación judicial y médica: los efectivos policiales y los peritos de la PDI acudieron al inmueble para concretar los peritajes de rigor y recolectar testimonios, mientras el herido permanece ingresado en estado crítico con pronóstico reservado.

Aprehendieron a un joven de 18 años

Cerca de las 19.30, a partir de las entrevistas realizadas a testigos, los investigadores obtuvieron datos que apuntaban a un joven de 18 años como posible autor del disparo.

Con esa información, oficiales de Orden Público y de Cuerpos se dirigieron hasta un inmueble donde se encontraba el sospechoso y procedieron a su aprehensión.

El joven, identificado por sus iniciales como J. D. R., fue trasladado y quedó alojado en una dependencia policial. Mientras tanto, otros agentes permanecieron en el inmueble a la espera de realizar las diligencias correspondientes, previa comunicación de lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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