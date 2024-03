Nelson Castro viajó a Rosario y fue amenazado de muerte: "Vas a terminar como Cabezas"

“ Decile que si llega a seguí y Oroño lo sacamos a tiros, el que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, atentamente, la Mafia . Que no se acerque a Francia y Seguí y Oroño... fuera de Rosario. Si no van a terminar como (José Luis ) Cabezas ”, fue el mensaje que recibió el cronista Sebastián Domenech, acompañado de una captura en la que se lo ve a Castro saliendo al aire por TN desde Rosario.

“El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá”, siguió el mensaje intimidatorio, firmado por “la mafia”. Pero las amenazas no terminaron ahí, minutos más tarde llegó un nuevo WhatsApp que decía: “Que no se acerque a Francia y Seguí y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”.

El último tramo del mensaje enviado por el servicio de mensajería de Facebook que le llegó a Domenech dice: “(Castro) va a terminar como (José Luis) Cabezas”, el fotógrafo que fue asesinado en enero de 1997 en Pinamar luego de sacarle una foto al empresario Alfredo Yabrán.

Castro está en Rosario desde temprano, a donde viajó para dar cuenta de la grave situación que se vive desde que la semana pasada fueron asesinados dos taxistas, un chofer de colectivos y el playero de una estación de servicio. Recorrió el surtidor donde trabajaba Bruno Bussenich, el joven de 25 años ejecutado a balazos en la noche del sábado.

También recorrió la ciudad, donde no funciona el servicio de transporte de colectivos, por un paro de choferes, ni las escuelas. Los empleados de las estaciones de servicio dispusieron una jornada de duelo por el crimen de Bussenich y tampoco trabajan. Las calles están desiertas, con pocos taxis circulando y poca gente.

En su recorrido, Castro entrevistó a varios vecinos que confesaron que tienen miedo de salir a trabajar y se cruzó con un compañero del playero. El joven contó que no pudo ver el video donde se muestra el momento en el que es asesinado Bussenich porque está se mostró muy conmovido. “Seguimos como se puede, la ciudad está así, no sorprende que haya pasado. Ojalá cese todo”, pidió.

Recompensa de $10 millones por datos del crimen del playero

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que ofrece una recompensa de $10millones para quien aporte datos por el crimen del empleado de la estación de servicio asesinado el pasado sábado. Bruno Nicolas Bussanich, de 25 años, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en la estación de servicio de Mendoza al 7600.

Quienes puedan brindar información deben comunicarse al 911, al +543413627417 (Fiscalía Rosario), vía mail a [email protected], contactarse en las redes sociales de Fiscalía o presentarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario, Sarmiento 2850.

"La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación", destacaron.