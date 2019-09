Pullaro, tras el crimen de Julio Cabal: "No se perdió la calle ni hay zonas liberadas"

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro confirmó que la Unidad Regional I de la capital provincial será intervenida. A cargo estará el subjefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Carlos Prost.

En conferencia de prensa, el ministro dijo: "No vengo a dar excusas, no voy a tirar la toalla. Vengo a dar la cara y a hacernos responsables. Nadie nos puede decir que no trabajamos. Mostramos resultados operativos". Además respondió ante una consulta que "no se perdió la calle ni hay zonas liberadas".

Al mismo tiempo anunció: "Asumimos la máxima responsabilidad desde el Ministerio de Seguridad en función de lo que es la política preventiva que se viene llevando adelante. Más allá que las últimas semanas diría en dos o tres oportunidades por semana nos veníamos reuniendo con los jefes de policía de provincia, con los jefes de la Unidad Regional I, con sus diferentes cuerpos operativos, porque veíamos un crecimiento y una mutación de algunos tipos de delitos en la ciudad. Claramente esta situación de conmoción y de profundo dolor nos lleva a tomar algunas determinaciones sumamente importantes porque vamos a poner todo lo que tenemos para resolver la situación en la ciudad capital que realmente es una situación grave". Al mismo tiempo detalló que el procedimiento será de 30 días.

Por otra parte, sobre el crimen del joven Cabal, advirtió: "Le pedimos al jefe de la Policía de Investigaciones, al general Marcelo Albornoz, que arbitre los medios necesarios, que ponga todos los recursos a disposición para continuar con la investigación y dar con él o los responsables lo más pronto y temprano posible y es en eso a lo que nos estamos abocando y a lo que nos abocamos toda la tarde de ayer".

Al comenzar a dar la conferencia de prensa, Pullaro, argumentó: "Para nosotros es un momento sumamente difícil, doloroso. Como la familia fundamentalmente, pero me imagino que toda la ciudad de Santa Fe está conmocionada por este hecho terrible que nos tocó vivir en el día de ayer".

"La reunión que tuvimos con el ministro de Gobierno Pablo Farías con los jefes de nuestra policía, de la Policía de Investigaciones, y los jefes de la policía de la provincia el general Villanoa y Prost junto al ministro de Justicia. En función de la facultad que me confiere el gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lifschitz, de nombrar los jefes de la policía de la provincia y subjefes, y unidades operativas entendimos que en este momento teníamos que realizar y llevar adelante una intervención de la Unidad Regional I, poniendo a cargo de esta intervención al general Carlos Prost que es el subjefe de la policía de la provincia. En colaboración con él, vamos a poner a los directores generales de la Policía de Acción Táctica, Arnoldo Suárez, y el director general de la Policía Comunitaria, Hugo Alegre como colaboradores directos para llevar adelante una intervención de al menos 30 días hasta que la situación se estabilice. En 30 días se va a llevar adelante una profunda evaluación del trabajo operativo que va a tener también diferentes refuerzos provinciales y también de la Tropa de Operaciones Especiales en coordinación con unidades operativas de diferentes puntos", agregó.

Y aclaró: "Vamos a reforzar la zona del casco histórico, del macrocentro de la ciudad sin descuidar ninguno, pero ninguno, de los puntos de la capital".

Sobre las declaraciones del titular de la Unidad Regional I, luego del asesinato Julio Cabal, sobre "una falla en prevención", Pullaro respondió textual: "En este momento le pedí a las áreas administrativas y jurídicas del ministerio que lleven adelante una resolución en donde quien va a estar a cargo en la intervención de la Unidad Regional I va a ser el subjefe de la policía de la provincia, Carlos Prost".

"Nosotros tuvimos en los últimos 18 meses tres cambios de jefes de Unidad. En algunos momentos los niveles operativos mejoraron, pero en todo el tiempo les pedimos mayores y mejores resultados operativos. No solo que haya una fuerte presencia preventiva en calle, que se la ve. Digo, en la policía de la provincia hemos hecho inversiones como nunca aquí en la capital y en toda la provincia. Comprándoles móviles, armamentos, equipamientos, motos, reforzando las horas extraordinarias, las Ospe que paga la provincia de Santa Fe, reforzamos la partida de combustible, administrando eso para que la policía tenga el tope de recursos posibles que tienen que ver con la cantidad de agentes en Santa Fe. Siempre pedimos que mejoren los niveles operativos, que no solo tienen que ver con que el personal policial esté en la calle y que uno lo pueda monitorear, sino que puedan tener una presencia proativa y en eso no estamos conformes", agregó.

Y remató: "Nos hacemos absolutamente responsables de la seguridad".

Al ser consultado por varios medios sobre las denuncias de comerciantes y vecinos por la creciente inseguridad, el ministro admitió: "Comparto con lo que dicen, nunca alcanza ningún tipo de excusas. En mi función tenemos que permanentemente poner todos los esfuerzos para dar respuestas y profundizar nuestro trabajo operativo. A la familia por supuesto que solamente podemos compartir el dolor que pueden tener como otros familiares de víctimas que hemos tenido en estos 46 meses de gestión. Hasta el último día de mi gestión voy a tomar decisiones y voy a trabajar para salir de estas situaciones y que puedan mejorar".

En relación a las preguntas sobre la falta de presencia de las fuerzas federales, Pullaro respondió a los periodistas presentes: "Ustedes están en la calle y no hace falta que diga cuál es la situación de las fuerzas federales". Al ser increpado nuevamente sobre el tema por la evasiva respuesta, el ministro aseguró: "No, no, no. Bajo ningún concepto se perdió la calle, la policía está. Tenemos, primero, para que no parezca que uno no está con los pies sobre la realidad. Venimos trabajando en las últimas semanas con esto. Tenemos tres o cuatro secuestros de armas de fuego por día, estuvimos teniendo en el último tiempo. Tenemos detenciones como nunca. Tenemos aprehensiones como nunca. Tenemos traslados como nunca. Ustedes están en la calle, ustedes ven si hay fuerzas federales o no hay. Mi responsabilidad por supuesto es coordinar con las fuerzas federales que hay que son mucho menos de las que había pero mi responsabilidad mayor y es la que me dio el gobernador es que conduzca la policía y que tome decisiones para que tengamos niveles de respuesta mejores. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento".

Un periodista de Cadena 3 le consultó: "Usted quiere que hagamos la interpretación nosotros, que es la misma que la de usted que no lo quiere decir que es que hay menos fuerzas federales. También la gente interpreta que han tirado la toalla en la transición, perdidas las elecciones se bajó el nivel de patrullaje y de seguridad en la ciudad de Santa Fe, como que la zona está liberada".

A ese comentario, Pullaro remató: "Miren, zonas liberadas no hay en la provincia de Santa Fe ni en ningún punto. Tenemos monitoreados todos los cuadrantes de la capital y de las grandes ciudades en tiempo real, sabemos los móviles que están, cuáles son los niveles operativos que necesitamos que son más y es lo que permanentemente reforzamos pero bajo ningún concepto compartimos, ni es justo, ni es real, ni es verídico que haya alguna zona que no tenga policiamiento. Nosotros lo sostenemos permanentemente mediante las herramientas tecnológicas estamos encima del mismo".

"No voy a tirar la toalla ni el 9 de diciembre cuando nos tengamos que ir. Nosotros perdimos las elecciones pero la orden y la linea que baja el gobernador es que sostengamos el trabajo hasta el 9 de diciembre a las doce de la noche que yo lo voy a hacer. Voy a tomar decisiones si es necesario el mismo 9 de diciembre para cumplir con mi función. Yo no voy a tirar la toalla, estoy trabajando realmente como el primer día. En cinco años me tomé solamente nueve días de vacaciones. Trabajo los sábados, los domingos. Me vas a ver a las seis y media en el ministerio y me vas a ver que me voy a las nueve y media del ministerio. Comparto que a veces no alcanza, que en muchas situaciones no alcanza. Acá no vengo a poner excusas. Me vengo a hacer cargo y me vengo a hacer responsable. La verdad es que a la toalla no la voy a tirar nunca, voy a trabajar como me comprometí con el gobernador mientras el gobernador me renueve la confianza", agregó.

Finalmente, justificó: "Trabajamos con todas las herramientas que tenemos para que la situación se estabilice y pueda mejorar. Hemos tenido en algunos momentos, hemos mejorado algunos índices y hemos empeorado otros índices. Lo que nadie nos puede decir es que no trabajamos. La policía trabaja. En este momento tengo que dar respuestas y son las que estoy llevando adelante".

Por último, explicó: "Una intervención es cuando cuerpos superiores de la policía de la provincia de Santa Fe se hacen cargo de una unidad, de una comisaría, de una zona, de una policía especial, de una dirección general, de algo específicamente. En este caso la segunda autoridad más importante que tiene la provincia se hace cargo con todo lo que eso implica e infiere con el acompañamiento de dos directores generales de las policías más importantes que tenemos en la provincia de Santa Fe como es la policía de acción táctica y la comunitaria".