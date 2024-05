Robaron en una cervecería en Bº Candioti Norte: "Eran dos en una moto y me apuntaron con un arma en la cabeza"

Lo contó a UNO el propio dueño de la cervecería, quién intentó evitar el robo de la moto de su empleado. "Me tiré al piso para que no me disparen", manifestó.

Dos motochorros armados robaron en una cervecería de barrio Candioti Norte.

En diálogo con UNO Santa Fe, el dueño de la cervecería relató en primera persona el hecho: "Dos vagos con casco llegaron en una sola moto, se bajaron y le reventaron la traba de la moto del mozo que estaba estacionada en la puerta. Ahí me levanté de la mesa y salí corriendo, gritándoles".

Motochorros armados

"Cuando estaba a dos metros, uno de los delincuentes sacó el arma y me apuntó a la cabeza. Ahí es cuando yo pegué la vuelta, di dos pasos para atrás y me tiré al piso. No se si gatilló o no, pero sacó el arma y me apuntó”, relató el comerciante y continuó: "En menos de 20 segundos se llevaron la moto. Por suerte tenía seguro".

Ardían lamentó la inseguridad reinante en la noche de Santa Fe. “Así estamos en barrio Candioti Norte. Es una locura cómo estamos viviendo y la inseguridad que hay. Hace unos meses atrás ya me habían robado. Me abrieron el local y me llevaron todo, me desvalijaron", finalizó Adrián Robaina.