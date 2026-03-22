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Robo en un comercio de Rincón: delincuentes forzaron el ingreso y se llevaron mercadería, dinero y equipos electrónicos

El hecho ocurrió durante la madrugada en barrio Villa Añati. La Policía investiga con testimonios y registros de cámaras de videovigilancia

22 de marzo 2026 · 11:24hs
Robo en un comercio de Rincón: delincuentes forzaron el ingreso y se llevaron mercadería, dinero y equipos electrónicos

En las últimas horas, un comerciante del barrio Villa Añati, en la ciudad de San José del Rincón, denunció que durante la madrugada de la víspera delincuentes ingresaron a su local tras vulnerar las aberturas y sustrajeron diversos elementos de valor.

Uno o más autores lograron acceder al interior del comercio y robaron mercadería, herramientas, dinero en efectivo de la caja registradora, además de una computadora y un teléfono celular.

Denuncia e investigación

La denuncia fue radicada en la mañana del sábado ante efectivos de la Comisaría 14°, quienes posteriormente se hicieron presentes en el lugar para relevar la escena. Allí, los uniformados dialogaron con vecinos de la zona en busca de testigos y constataron la presencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas.

En paralelo, los agentes iniciaron tareas investigativas a partir de rastros hallados en el interior del local, entre ellos marcas de calzado que podrían aportar datos clave para la identificación de los autores. El sitio fue preservado hasta la llegada del personal especializado.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición judicial, se realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes, a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron en la recolección de evidencias y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Rincón delincuentes mercadería
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