Nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé: ya está montado casi el 65% de las vigas y avanza la obra sobre el río Salado

La construcción del nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé avanza en su etapa de montaje de la superestructura: ya fueron colocadas 140 de las 215 vigas previstas para la obra, lo que permitió completar 28 vanos de la nueva conexión vial.

Se colocaron las primeras vigas del nuevo puente que llegaron la semana pasada desde San Luis.

El nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé sumó un nuevo avance con la puesta en funcionamiento de la máquina lanzavigas trasladada desde China especialmente para la construcción de la conexión vial.

El equipo comenzó a operar sobre el vado del río Salado, un sector donde no pueden utilizarse grúas convencionales por la presencia de agua.

Las autoridades provinciales recorrerán este lunes por la tarde la obra para supervisar los trabajos. La actividad está prevista para las 16.45, en la cabecera Santa Fe de la nueva conexión.

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó a operar la máquina lanzadora y ya colocaron la primera viga

La obra tendrá 1.324 metros de longitud y, según informó el Gobierno provincial, será el puente en construcción más extenso de Argentina y una de las obras viales de mayor envergadura que se ejecutan en la región.

En cuanto al avance de la infraestructura principal, ya fueron ejecutados 131 de los 136 pilotes, 130 de las 136 columnas y 40 de los 42 cabezales, mientras que las 40 pilas previstas ya fueron completadas.

Los pilotes y columnas pendientes corresponden principalmente al sector ubicado sobre el cauce activo del río Salado, donde los trabajos fueron retomados esta semana.

En la superestructura, se fabricaron 144 de las 215 vigas previstas y ya fueron montadas 140, lo que permitió completar 28 vanos. Las prelosas alcanzan 27 vanos y ya fueron hormigonados 23 de los 43 tableros proyectados.