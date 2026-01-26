Se entregó el hermano de uno de los implicados en el crimen de Jeremías Monzón: estaba denunciado por amenazas

Desde el pasado viernes pesaba sobre el detenido un pedido de captura. Le habría enviado mensajes intimidatorios a un joven para que deje de publicar fotos exigiendo justicia por el adolescente asesinado.

El hermano de uno de los sospechosos del crimen de Jeremías Monzón habría realizado amenazas a personas que cuestionaron al menor de edad acusado.

Este lunes, durante las primeras horas de la tarde, el hermano de uno de los menores implicados en el crimen de Jeremías Monzón se presentó ante las autoridades, en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , y quedó a disposición de la Justicia.

Desde el pasado viernes, pesaba sobre el aprehendido un pedido de captura, a raíz de una denuncia por presuntas amenazas cometidas en perjuicio de un joven a través de redes sociales.

Según el relato del denunciante, el familiar de uno de los involucrados en el aberrante crimen le habría enviado mensajes intimidatorios vía Instagram para que deje de publicar imágenes exigiendo justicia por Jeremías.

Amenazas

En la denuncia radicada, la presunta víctima manifestó haber recibido mensajes de texto que expresaban: “Dejá de subir gilada porque ya te busco”, “¿Querés que te rompa la cabeza?”, “te re cago a balazos”, “quiero hablar una cosita con vos” y “nos vemos en un ratito”.

Desde ese momento, el fiscal Eric Fernández ordenó la detención del denunciado, aunque sin éxito, debido a que al arribar a su domicilio las autoridades no lograron encontrarlo. Finalmente, el evadido decidió entregarse y quedó a disposición de la Fiscalía en turno, desde donde se continuará con la investigación.

Se trata del segundo familiar de uno de los involucrados que queda privado de su libertad. El pasado viernes, la madre de M.A., la menor de 16 años que se encuentra alojada en un centro de menores, fue detenida por orden del fiscal Francisco Cecchini.

Desde el área investigativa, se sospecharía que la mujer habría tenido participación necesaria para que su hija cometa el asesinato de Jeremías, mediante una posible incitación.