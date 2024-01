Según los vecinos de Guadalupe, los robos piraña en manos de menores "se están llevando puesto el barrio"

Los videos que trascendieron en las últimas horas pusieron en alerta nuevamente a los vecinalistas de barrio Guadalupe. "Ya no sabemos cuales son las herramientas que se pueden utilizar para combatir la inseguridad en manos de menores", indicaron.

"Ya no sabemos cuales son las herramientas que se pueden utilizar para combatir la inseguridad en manos de menores", expresó Cristina Marchesan, referente vecinalista de barrio Guadalupe.

Horas antes, una de las víctimas del robo a la vuelta de la comisaría 8º expresó a UNO Santa Fe: “Me robaron dos veces en la misma noche, primero se llevaron la moto que no andaba y no sé para donde habrán ido; después volvieron y se llevaron garrafas y otras cosas. No sé para donde salieron, fue todo una locura“.

Según explicó la vecinalista de barrio Guadalupe, este jueves los referentes barriales se reunirán con autoridades de Seguridad de Provincia. "Ya estamos en alerta por el incremento de eventos con el formato de robo piraña con participación de menores. Pero la circunstancia que ningún tipo de control o nada que podamos hacer, haga que estos jóvenes delincuentes se detengan, pone de manifiesto el empoderamiento delictivo en el barrio por parte de los menores de edad", subrayó Marchesan.

Otro robo en banda en Bº Guadalupe

El pasado 10 de diciembre, también en barrio Guadalupe, ocurrió un robo de las mismas características y a metros de la Comisaría 8º. Un grupo de al menos ocho delincuentes entró a robar a una vivienda tras levantar un portón.

En las filmaciones aportadas desde el interior de la casa, se observa como los ladrones levantan el portón de la casa e ingresan corriendo para llevarse bicicletas y cuatriciclos. A los pocos minutos, regresan a la vivienda y con el mismo accionar robaron una motocicleta y hasta un monopatín.