Terror en una escuela de Villa Gobernador Gálvez: un alumno ingresó con un arma y huyó a los tiros

El chico se fue de la escuela y disparó: luego fue detenido

Al momento del escape, se escuchó una detonación. Fue detenido por la Policía y conducido a la Comisaría 26ª. Desde el Ministerio de Educación señalaron que se trató de un episodio aislado y confirmaron que la escuela permanece abierta

“Cuando la vine a buscar, le conté a la preceptora y me dijo que podía ser una «joda» de los chicos. Me dejó media hora esperando y cuando entré vi a la portera forcejear con el chico, que venía corriendo por atrás mío y en la puerta de entrada de la escuela salió, sacó el arma y tiró para afuera”, contó la mujer en De 12 a 14 (El Tres).

Por lo traumático de la situación, la mujer corrió hacia el interior de la escuela para buscar a su hija. “Entré en un ataque de nervios y llanto. Yo les avisé lo que pasaba y no me dieron ni bola, la directora me pedía que me vaya”, agregó indignada.

Otra de las madres que estaba en la puerta de la escuela agregó que no es el primer caso en el que un alumno ingresaba armado al establecimiento. “La semana pasada también entró un chico con un arma, ¿qué están esperando? ¿que se escape un tiro y lastime a otro?”, sostuvo.

Personal policial trabajó en la zona levantando testimonio de testigos. Fuentes policiales informaron cerca de la una del mediodía que el muchacho fue detenido en Mosconi al 2500 y conducido a la comisaría 26ª.

Un "hecho aislado" y clases normales

Desde el Ministerio de Educación de la provincia tomaron intervención por lo ocurrido y se hicieron presentes en el lugar. La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, destacó el accionar de los directivos de la escuela que, rápidamente activaron un protocolo.

escuela alumno arma Villa Gobernador Gálvez .jpg

"A raíz de la sospecha que le manifestaron al equipo directivo, de que podría haber un arma en mano de un joven, se activó el protocolo y separó a un grupo de jóvenes para poder charlar con ellos y preguntarles si tenían algo indebido en la mochila. Este joven negó tenerlo, el equipo se comunicó con la supervisión, la madre del joven y con el ministerio. Cuando llegó la policía el joven salió del establecimiento educativo y cuando salió es que se escuchó una detonación por lo que eso es materia de investigación de la fiscalía", explicó la funcionaria en El Tres.

Pese al episodio traumático, Gallo Ambrosis remarcó que ya está interviniendo en el tema el equipo de Bienestar Docente y el socioeducativo. "Lo más importante es decir que la escuela sigue abierta, que esperamos a los alumnos para el turno tarde porque sostenemos que la escuela es el mejor lugar donde pueden estar los niños y adolescentes", remarcó.

"Esto es una situación aislada que obviamente se aborda pero que confíen en mandar a los chicos a la escuela", agregó. Consultada sobre si la semana pasada había ocurrido un episodio similar con un chico que llevó un arma, lo confirmó. Pero aclaró que fue otra situación aislada.

"Tenemos algunas situaciones aisladas que van surgiendo, que son bastantes complejas y las vamos abordando. Tuvimos una situación similar pero ya se abordó y no tiene que ver con esto que pasó hoy", concluyó.