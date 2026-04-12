Tragedia en la Ruta 34: un matrimonio y dos hijos menores fallecieron en un choque cerca de Cañada Rosquín

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 135. Una camioneta que viajaba hacia San Martín de las Escobas impactó de frente contra un camión. Un tercer hijo de la pareja, de 7 años, sobrevivió al impacto y fue trasladado de urgencia.

Una tragedia vial conmueve este domingo a la provincia de Santa Fe. Alrededor de las 9:30 de la mañana, un choque frontal sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, terminó con la vida de un matrimonio y dos de sus hijos, de apenas uno y seis años.

El único sobreviviente del vehículo menor es un niño de siete años, quien fue rescatado de entre los hierros y permanece bajo asistencia médica.

El departamento San Martín se convirtió en el escenario de uno de los accidentes más dolorosos de los últimos tiempos en la región. El choque se produjo en una zona de intenso tránsito, involucrando a una camioneta que se trasladaba desde Carlos Pellegrini y a un camión que circulaba en sentido contrario.

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El escenario del accidente

El impacto fue de tal magnitud que los servicios de emergencia debieron trabajar arduamente para liberar a las víctimas:

Fallecidos: el conductor de la camioneta, su esposa y dos niños (de 1 y 6 años) perdieron la vida de manera instantánea.

El sobreviviente: un nene de 7 años, también hijo del matrimonio, fue el único rescatado con vida y trasladado a un centro de salud cercano. Su estado es seguido de cerca por las autoridades judiciales.

Operativo: personal de Gendarmería Nacional y de la Unidad Regional XVIII de la Policía de Santa Fe acudieron al lugar para asegurar la zona y desviar el tránsito por caminos alternativos.

Investigación en curso y peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del siniestro vial con cuatro víctimas fatales y un nene rescatado en medio de los hierros retorcidos a las Jefaturas de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina y de la Unidad Regional XVIII departamento San Martín de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Minsiterio Público de la Acusación (MPA)

Se ordenó un informe sobre el estado de salud del chico y único sobreviviente de los cinco que viajaban en la camioneta, como también la identificación de los cuatro fallecidos, el conductor, su mujer y sus hijos de uno y seis años, como la realizació0n de los peritajes criminalísticos de rigor, los que fueron realizados por los agentes del área Científica de la Policía de investigaciones PDI.