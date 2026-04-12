Uno Santa Fe | Policiales | tragedia

Tragedia en la Ruta 34: un matrimonio y dos hijos menores fallecieron en un choque cerca de Cañada Rosquín

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 135. Una camioneta que viajaba hacia San Martín de las Escobas impactó de frente contra un camión. Un tercer hijo de la pareja, de 7 años, sobrevivió al impacto y fue trasladado de urgencia.

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de abril 2026 · 17:28hs
Tragedia en la Ruta 34: un matrimonio y dos hijos menores fallecieron en un choque cerca de Cañada Rosquín

Tragedia en la Ruta 34: un matrimonio y dos hijos menores fallecieron en un choque cerca de Cañada Rosquín

Una tragedia vial conmueve este domingo a la provincia de Santa Fe. Alrededor de las 9:30 de la mañana, un choque frontal sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, terminó con la vida de un matrimonio y dos de sus hijos, de apenas uno y seis años.

El único sobreviviente del vehículo menor es un niño de siete años, quien fue rescatado de entre los hierros y permanece bajo asistencia médica.

El departamento San Martín se convirtió en el escenario de uno de los accidentes más dolorosos de los últimos tiempos en la región. El choque se produjo en una zona de intenso tránsito, involucrando a una camioneta que se trasladaba desde Carlos Pellegrini y a un camión que circulaba en sentido contrario.

LEER MÁS: Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

El escenario del accidente

El impacto fue de tal magnitud que los servicios de emergencia debieron trabajar arduamente para liberar a las víctimas:

Fallecidos: el conductor de la camioneta, su esposa y dos niños (de 1 y 6 años) perdieron la vida de manera instantánea.

El sobreviviente: un nene de 7 años, también hijo del matrimonio, fue el único rescatado con vida y trasladado a un centro de salud cercano. Su estado es seguido de cerca por las autoridades judiciales.

Operativo: personal de Gendarmería Nacional y de la Unidad Regional XVIII de la Policía de Santa Fe acudieron al lugar para asegurar la zona y desviar el tránsito por caminos alternativos.

Investigación en curso y peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del siniestro vial con cuatro víctimas fatales y un nene rescatado en medio de los hierros retorcidos a las Jefaturas de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina y de la Unidad Regional XVIII departamento San Martín de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Minsiterio Público de la Acusación (MPA)

Se ordenó un informe sobre el estado de salud del chico y único sobreviviente de los cinco que viajaban en la camioneta, como también la identificación de los cuatro fallecidos, el conductor, su mujer y sus hijos de uno y seis años, como la realizació0n de los peritajes criminalísticos de rigor, los que fueron realizados por los agentes del área Científica de la Policía de investigaciones PDI.

tragedia Ruta 34 matrimonio choque accidente
Noticias relacionadas
tension en un control de alcoholemia: un policia saco su arma y apunto al conductor que habia intentado atropellarlo

Tensión en un control de alcoholemia: un policía sacó su arma y apuntó al conductor que había intentado atropellarlo

vos salis con mi mujer, toma: un motociclista le pego un tiro en la cabeza a un hombre en b° general lopez

"Vos salís con mi mujer, tomá": un motociclista le pegó un tiro en la cabeza a un hombre en B° General López

barrio san jose: asesinaron a un hombre a balazos en el frente de su casa ubicada en la esquina de risso y san juan

Barrio San José: asesinaron a un hombre a balazos en el frente de su casa ubicada en la esquina de Risso y San Juan

El delincuente detenido y acusado de ser el autos de dos robos en la escuela Lourdes

Cayó preso el delincuente que robó en la escuela Lourdes: sería el autor de otros dos hechos en marzo

Lo último

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

Newells y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

Newell's y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

Último Momento
Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

Newells y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

Newell's y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

El nuevo Instituto Almirante Brown ya tiene un 40% de avance y luce su piel de vidrio

El nuevo Instituto Almirante Brown ya tiene un 40% de avance y luce su "piel de vidrio"

Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

Ovación
El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

El Brigadier se enciende: color, calor y fe sabalera en la previa ante Racing de Córdoba

Suerte dispar para los elencos santafesinos en el Regional del Litoral

Suerte dispar para los elencos santafesinos en el Regional del Litoral

Se completó la 4° fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se completó la 4° fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe