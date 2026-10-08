Ataque a balazos en Bº San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Sucedió este jueves después de las 18 en una "reunión de delincuentes" en una casa abandonada en barrio San Lorenzo. Un hombre llamado Emilio Coronel fue asesinado y otro conocido delincuente, Víctor "Toco" Zabala de 45 años, resultó impactado con tres balazos. Los agresores llegaron en dos motocicletas con los cascos colocados y dispararon a mansalva.

Este jueves después de las 18, en el interior de una edificación abandonada y en precarias condiciones ubicada en las inmediaciones de calle Amenábar al 4.600, en barrio San Lorenzo, cuatro delincuentes armados y en dos motos, irrumpieron en el lugar y dispararon contra quienes se encontraban allí. El ataque dejó como saldo provisorio un muerto y un herido de bala .

La víctima fatal fue identificada como Emilio Coronel. El herido es Víctor Zabala, de 45 años, un hombre en situación de calle conocido como Toco. Los vecinos denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Arribaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos que preservaron el lugar, buscaron a testigos del suceso criminal y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

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Testimonio

Uno de los participantes del encuentro en la vivienda abandonada y de 26 años le dijo a los oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que él también estaba en el inmueble junto con otros seis hombres, y que los atacantes llegaron a bordo de dos motocicletas y entraron con los cascos protectores colocados.

Enseguida comenzaron a disparar con armas de fuego, que serían pistolas calibre 9 milímetros, y alcanzaron a Coronel y a Zabala. Este último recibió tres impactos de bala: uno en el húmero derecho, otro en la región axilar derecha y el tercero en la pierna izquierda. Los tres proyectiles quedaron alojados en su cuerpo, porque ninguno tuvo orificio de salida. Fue trasladado al hospital Cullen y recibido por los médicos de la Emergentología. Coronel murió en el lugar.

investigación

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe (PSF), y éstas hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó, en primer lugar, que se recabara el estado de salud de Víctor Zabala; que sean identificadas todas las personas que puedan brindar información como testigos, entre ellas quienes se encontraban dentro del inmueble en el momento del ataque; que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del ataque y del recorrido de llegada y de fuga de las dos motocicletas, y que sean secuestradas.

Ordenó además la realización de los peritajes criminalísticos y, a su finalización, el traslado del cadáver a la morgue judicial, para que los médicos forenses realicen la necropsia y establezcan científicamente la causa de la muerte. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones.