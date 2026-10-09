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Arrancó la fecha 8 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Liga Santafesina

Con el triunfo de la Academia Cabrera sobre Unión en Santo Tomé se puso en marcha el octavo capítulo del Clausura de Primera A de Liga Santafesina

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 09:12hs
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Academia Cabrera abrió la octava fecha del Lautao Fagioli con triunfo ante Unión en Santo Tomé.

Academia Cabrera abrió la octava fecha del Lautao Fagioli con triunfo ante Unión en Santo Tomé.

Finalmente en la noche del jueves se puso en marcha la fecha 8 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A que organiza la Liga Santafesina. Sucede que estaba previsto disputarse cuatro cotejos que por las inclemencias del tiempo debieron ser postergados, y eran los choques que debían sostener Ciclón Racing con Sanjustino en barrio Guadalupe, Sportivo Guadalupe con Colón de San Justo, Cosmos FC con Universidad del Litoral y La Salle Jobson con Deportivo Santa Rosa en Cabaña Leiva.

En Independiente de Santo Tomé, Academia Cabrera derrotó a Unión por la mínima diferencia, mientras que en la noche del viernes avanzará con el cruce entre Juventud Unida de Candioti y Newell´s de barrio Roma.

Academia Cabrera festejó ante el Tate en Santo Tomé

En la noche del jueves se disputó uno de los cotejos adelantados de la fecha 8 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé. La Academia Cabrera consiguió un importante triunfo frente a Unión de Santa Fe por 1 a 0 bajo el arbitraje de Miguel Mesquida. El único tanto para el conjunto ganador fue conseguido por Axel Aguirrea a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que en el segundo tiempo, Gonzalo Colombara fue expulsado en la Academia Cabrera.

En la presente jornada de viernes 9 de octubre, a las 21, en el estadio Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti será anfitrión de Newell´s. El sábado 10 de octubre, a las 16 se disputarán cinco cotejos. En el estadio Jardín será el clásico de Recreo entre La Perla del Oeste y Nobleza, mientras que en la autopista, Ateneo Inmaculada recibiá a Las Flores II. En Ciudadela, Gimnasia y Esgrima jugará con El Quillá, Ciclón Norte de Cayastá lo hará con Nacional y Colón de Santa Fe con Independiente.

Las posiciones en la Zona A se encuentran del siguiente modo: Colón de San Justo 14, Nobleza de Recreo 12, Universidad y Juventud Unida 11, Colón 10, Cosmos y Ateneo Inmaculada 9, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4, Las Flores 1.

La tabla de colocaciones en la Zona B está de la siguiente manera: Sanjustino 17, Náutico El Quillá 14, Unión 13, Gimnasia y Esgrima 11, La Salle Jobson y Academia Cabrera 10, Ciclón Racing 9, Ciclón Norte 8, Nacional 7, La Perla del Oeste 5 y Deportivo Santa Rosa 4.

Se juega el octavo capítulo en el ascenso de Primera B

Este sábado se desarrollará una nueva jornada de la etapa regular del Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, y es que se va a jugar la octava y penúltima fecha, donde los puestos de clasificación al Octogonal comienza a definirse. En la Zona Campeonato el líder Santa Fe recibe a Belgrano que está con mismos puntos que San Cristóbal, que visita a Pucará y es el último que está ingresando al reducido. En Zona Repechaje, la Vecinal clasificó y El Pozo hará lo propio si gana ante el Leyes.

En la Zona Campeonato este sábado 10 jugarán Santa Fe FC con Belgrano, Banco Provincial con Atenas, Los Canarios con El Cadi de Rincón, Pucará con San Cristóbal y Nuevo Horizonte con San Cristóbal. En la Zona Repechaje se medirán El Pozo con Atlético Arroyo Leyes, Vecinal Gálvez con Defensores de Peñaloza, Loyola con Floresta, Don Salvador con Los Juveniles y Los Piratitas con Deportivo Agua.

Clausura Liga Santafesina Lautaro Fagioli
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