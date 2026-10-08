Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Sucedió durante la madrugada de este jueves en la Escuela Agrotécnica N.º 609 Lucía Aráoz. Delincuentes ingresaron al predio, carnearon un ternero de unos 200 kilos y sustrajeron una cantidad aún no determinada de conejos.

Este jueves, antes de la 1, en la Escuela Agrotécnica N.º 609 Lucía Aráoz , ubicada en la localidad de Ángel Gallardo , constataron que delincuentes habían ingresado al predio del establecimiento educativo, carneado un ternero de unos 200 kilos y sustraído conejos de la zona de criaderos.

Tras recibir el aviso, oficiales de Orden Público de la Comisaría 20ª de Monte Vera llegaron hasta el establecimiento y entrevistaron a la directora, quien les relató lo sucedido.

Luego, algunos policías realizaron un patrullaje intensivo por la zona, mientras que otros efectivos recorrieron el sector para identificar posibles testigos entre los vecinos y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ingreso y la huida de los delincuentes.

Denuncia

El hecho tomó estado policial a partir de un aviso realizado a los operadores de la Central de Emergencias 911, quienes enviaron una comisión policial hasta la escuela.

En el lugar, los agentes entrevistaron a la directora del establecimiento. La mujer informó que delincuentes habían ingresado al predio y carneado un ternero de aproximadamente 200 kilos. Además, constató la sustracción de conejos de la zona destinada a los criaderos, aunque no pudo precisar en ese momento la cantidad robada.

Investigación

Los oficiales de la Comisaría 20ª de Monte Vera comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó lo ocurrido al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, la identificación de testigos entre los vecinos del sector y el personal del establecimiento, además de la constatación y secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones.

También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, que quedaron a cargo de los agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La investigación fue caratulada provisoriamente como abigeato, además de avanzar sobre la sustracción de los animales de los criaderos de la institución educativa.