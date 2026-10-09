El historial positivo de Unión con Herrera para una final anticipada ante Defensa

Unión recibirá a Defensa, desde las 21.45, con la obligación de ganar para seguir en la pelea por los playoffs y con un historial positivo con el árbitro

Unión necesita respuestas urgentes y tendrá este viernes una nueva oportunidad para cambiar el rumbo. En el estadio 15 de Abril, se medirá con Defensa y Justicia por la fecha 12 de la Zona A del Clausura , en un compromiso que puede marcar sus posibilidades de mantenerse en la carrera por la clasificación a los playoffs.

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¿Cómo le fue a Unión con Herrera en el historial?

En la previa, hay un dato que invita al optimismo: el historial con Darío Herrera, el juez elegido por la AFA para impartir justicia en Santa Fe. A lo largo de los 28 encuentros, el balance es de 11 triunfos, 12 igualdades y cinco caídas. Los números muestran que Unión consiguió sumar en 23 de esos compromisos, un registro que buscará prolongar en una jornada en la que no tiene demasiado margen para dejar puntos en el camino.

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La última vez que Herrera estuvo al frente de un partido del conjunto santafesino fue el 3 de abril de 2026 en la victoria 2-0 a Deportivo Riestra en condición de local, gracias a los tantos de Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. El dato: es la última vez que terminó con el arco en cero en este 2026.

Con ese antecedente como referencia, Unión se prepara para un duelo determinante. La necesidad de volver al triunfo, cortar la mala racha y conservar chances de meterse entre los clasificados convierte al choque frente al Halcón en una cita crucial para el equipo de Leonardo Madelón.