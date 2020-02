Una familia de barrio María Selva organizó una cena con amigos el lunes por la noche. En pocos minutos, todo derivó en caos y pánico cuando dos jóvenes entraron al lugar con armas para robarles. "Uno de mis invitados salió a fumar un cigarrillo al hall, resulta que se meten estas personas corriendo con armas. Eran dos chicos a cara descubierta. Nos dijeron que nos quedemos quietos, que les demos todo", contó la dueña de casa de Belgrano al 6500 a UNO Santa Fe.

"Nos pusieron los revólveres en la cabeza. Los menores, gracias a Dios, estaban jugando los jueguitos en la pieza así que no se enteraron. No permitimos que entren a las habitaciones para que no los agarren. En ese momento quedamos todos paralizados, había dos abuelos discapacitados. Nos revisaron los bolsillos, alcanzaron a sacarnos lo que tenían a mano, como la cartera de una invitada o una billetera, lentes recetados o el tensiómetro de un abuelo. Todo lo que había a mano porque había poco espacio para caminar ya que éramos diez personas. Fue un espanto la situación", detalló.

Asimismo, sobre lo que recuerda del violento episodio, agregó: "No duró mucho, unos minutos. Se encerraron dentro, estuvieron ahí y luego, no sé si se asustaron o qué pasó y salieron y nos dejaron con llave encerrados a todos. Llamamos a mi hermano, que es vecino, y encontró una de las llaves para poder abrirnos. La policía vino, y no hicieron nada".

"María Selva está rejodido, no se ven patrulleros, nada. En la Comisaría 5ª nos atendieron muy bien. Hace poco tirotearon a un taxista acá en la esquina, siempre pasa de todo. A la gente la asaltan en la calle, está recomplicado. No podemos dormir", concluyó un vecino.

Efectivos dialogaron con las sobresaltadas víctimas, las que describieron los hechos. Los comisarios a cargo del procedimiento informaron a los operadores de las cámaras de vigilancia del 911 la descripción de los individuos, en cuanto a complexión y vestimenta.

Peritajes

Informaron la novedad a la jefatura de la Unidad Regional I La Capital, y estos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a los agentes del Área Científica de la Agencia de Investigación Criminal.