Una mujer mató a cuchillazos a su acosador y luego se filmó

Mancilla declarará ante la jueza de feria Cecilia Cataldo y se espera que brinde detalles de lo ocurrido el domingo, cuando acudió a la vivienda del hombre, ubicada en la calle Punta Popper 363, y discutió con él antes de provocarle la muerte. “Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces. Entendí que nadie más me va a volver a tocar. Mi intención no era quitarle la vida, pero se movía mucho y no me dejaba hacer algo limpio. Quería que sufra, que se asuste tanto de mí y sepa que no podía meterse conmigo nunca ”, dijo después la mujer en el video que subió a las redes mientras esperaba la llegada de la Policía, a la que ella misma había llamado, y donde se la observa en estado de shock.