Una mujer murió aplastada tras el derrumbe del techo de una casa en Rosario

La policía de la ciudad de Rosario confirmó este viernes la muerte de una mujer en la zona oeste de la ciudad . Fuentes oficiales confirmaron que se produjo un derrumbe en una casa a primera hora de la jornada, aunque no se pudo determinar la causa.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.20 en Riobamba 6200. De acuerdo al primer reporte oficial, no había otras personas lesionadas como consecuencia del incidente registrado en el marco de un alerta meteorológica por tormentas.

Bomberos Zapadores iniciaron el operativo de emergencia junto a otros miembros de las fuerzas de seguridad provinciales. Según fuentes consultadas por LT8 luego del procedimiento, la víctima fatal tenía 74 años y ya había fallecido cuando la encontraron.

¿Qué se sabe del derrumbe y la muerte de la mujer?

Los rescatistas advirtieron que el deceso fue el resultado del colapso del techo de la vivienda cerca del parque Oeste. La estructura de la habitación cedió por la mañana y los vecinos pidieron ayuda a las autoridades apenas escucharon el ruido.

El comisario inspector de Bomberos Zapadores, Ismael Lo Menzo, detalló que la anciana murió tras el derrumbe de una losa sobre su dormitorio. Apenas llegaron al lugar iniciaron la búsqueda y finalmente descartaron el pedido de asistencia médica cuando comprobaron que la mujer había fallecido.

Los encargados del operativo dieron aviso a la Policía de Investigaciones (PDI) para tomar otras medidas que permitan establecer la causa del siniestro. Mientras tanto, un inspector municipal del área de Obras Particulares fue a evaluar el estado del inmueble donde viven otros miembros de la familia.

Lo Menzo aclaró que no había otros sectores de la casa afectados por el derrumbe. El yerno de la mujer fue uno de los primeros que se comunicó con la Central de Emergencias 911 porque su suegra había quedado atrapada entre los escombros y finalmente no lograron rescatarla.