Alberto Fernández aportó otra testigo a la causa por violencia de género: se trata de la ex niñera de su hijo

Mediante un documento que presentó la abogada del ex presidente, quien fue la cuidadora de Francisco, denominada "Testigo G", negó haber visto agresiones a la ex primera dama. Además, sostuvo que los moretones y hematomas eran por "tratamientos estéticos".

Alberto Fernández aportó una nueva testigo a la causa por las denuncias de violencia de género de su ex mujer Fabiola Yáñez. Se trata de una ex niñera de Francisco, el hijo que tienen en común. En su testimonio, aseveró que no vio agresiones físicas en la pareja y señaló de que la ex primera dama "se sometía a tratamientos estéticos con agujas", en relación a los moretones que exhibió en su rostro.