Debate: Perotti dijo que "quedó demostrado que Sergio Massa está mucho más preparado que Javier Milei"

Perotti dijo: “Pude ratificar, en el mano a mano, que Sergio Massa está mucho mejor preparado para ser presidente de la Nación, frente a Javier Milei, quien demostró mucho desconocimiento y falta de capacidad para interpretar el funcionamiento del estado y de cómo son las relaciones con los países y con las provincias”.

Embed Quiero ratificar mi apoyo a @SergioMassa, luego del debate presidencial, quien con gran capacidad mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente. Esta es una Argentina con dificultades pero con grandes… https://t.co/mVQDgnWmMu — Omar Perotti (@omarperotti) November 13, 2023

“Se desnudó (en Milei) un fuerte desconocimiento de los puntos clave que hay que sostener con el mundo y con la relación hacia adentro de la Argentina. Se desnudó la falta de capacidad, de conocimiento. Muchas veces se plantea en Argentina la aparición de un amateur y se dice que la rompe y somos así. Y el mundo de hoy no banca a amateurs en situaciones difíciles donde se exige seriedad”, subrayó el gobernador.

Asimismo, Perotti aclaró que “eso no quiere decir que la política deba ser cerrada y que quede solo circunscripta a un grupo. Está bien que la política se enriquezca con la llegada de gente de afuera de la política, pero hay que prepararse y conocer cómo funciona el estado. Creo que a Milei le faltó preparación y conocer cómo funciona la relación con las provincias, como funcionan las fuerzas federales, las fuerzas armadas y cuándo debe intervenir el estado nacional”.

“La decisión de un presidente comprometido con este tema de la seguridad, como lo ha manifestado Sergio Massa, es la mejor garantía para todos los santafesinos frente el tema de la violencia”, subrayó.

En otro orden, y con relación a la transición de mando en la provincia, Perotti fue consultado sobre el pedido que hizo el gobernador electro Maximiliano Pullaro para adelantar el traspaso de mando para el 9 de diciembre. Dijo: “De mi parte no tengo inconveniente con el día. Hay que ajustar las tareas para dejar en claro cuándo se cumplen los plazos y a partir de cuál día ya rigen la facultades normales del nuevo gobierno. No voy a ser obstáculo y seguramente nos vamos a poner de acuerdo en eso también. El día no es motivo de disputa. “