Dura declaración de la Iglesia: "La comida no puede ser variable de ajuste"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó este lunes al gobierno de Javier Milei que la asistencia a los más necesitados "llegue sin dilación" y destacó que “la comida no puede ser una variable de ajuste” . La declaración se hizo pública en paralelo con los reclamos que los movimientos sociales por las demoras en la entrega de alimentos llevan adelante frente el Ministerio de Capital Humano, a cago de Sandra Petrovello .

“Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste. Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria”, señala destaca la comunicación de la entidad que preside el obispo Oscar Ojea.