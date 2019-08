El presidente del bloque de senadores del PJ, Armando Traferri (San Lorenzo), apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y dijo que la situación económica y la social están muy complicadas. Pero, además, señaló que "el país prácticamente entró en default, por más que no lo digan".

Traferri habló con UNO Santa Fe luego de la sesión en la que se le dio media sanción a un proyecto de su autoría en el que se propone la creación de un Programa de Intervención Integral de Barrios de todas las ciudades de la provincia. El legislador aseguró que los gobiernos locales son los primeros en sentir los coletazos de la economía nacional porque "son los que no tienen de dónde tomarse".

"La situación económica es muy complicada. El país prácticamente entró en default, por más que no lo digan. La verdad es que no hay control de la economía, no hay control de la moneda, hay fuga de capitales y todo está orquestado para que los grandes, que no son más de 150 o 200 empresas giren sus utilidades al exterior. Venimos perdiendo miles y miles de millones de dólares por mes y por año en función de este libertinaje que se le da a la política económica nacional", cuestionó.

"Esto sin ninguna duda impacta mucho en la economía provincial y en la regional. De hecho no es casual que los gobernadores hayan hecho una presentación (ante la Corte Suprema de Justicia) con la última quita de recursos por medio de un decreto por parte del gobierno nacional", dijo y agregó: "Pero, a su vez, esto al que más afecta es al más chico y que como siempre decimos no tiene de donde tomarse, como las comunas y los municipios".

"Los tiempos que vienen –aseguró– son de mucha austeridad y hay que ser muy cautos en cómo vamos a enfrentar lo que viene. Son momentos, desde la economía, muy complejos; y desde lo social también porque hay una suerte de hartazgo de la gente hacia la conducción nacional y creo que lo demostró claramente en la oportunidad que tuvo de ir a votar en las urnas".

Ante la pregunta sobre los dichos de Macri que le pide a la oposición que colabore ante las situaciones de turbulencia que vive el país y de qué manera pueden aportar lo suyo los dirigentes opositores, Traferri respondió: "La verdad es que es tomarnos el pelo. Es lo mismo que en la noche del domingo (11 de agosto) cuando no aceptó el resultado de las urnas y nos mandó a dormir; o las tristes declaraciones del lunes" (luego de las Paso).

Traferri.png El legislador por San Lorenzo, Armando Traferri. Foto: José Busiemi. UNO Santa Fe

"Me desencanté mucho porque no esperaba ese tipo de reacciones de un Presidente de la Nación, que no esté a la altura de las circunstancias. La oposición lo ha acompañado en todo y lo está haciendo no interfiriendo. Pero si se siguen equivocando en la toma de decisiones de la economía, si siguen favoreciendo a los grandes en detrimento de toda una sociedad seguramente van a tener estos resultados", advirtió.

Plan de Intervención Barrial

El Senado aprobó este jueves por segunda vez un proyecto de ley que, en su momento, fue a Diputados y perdió estado parlamentario. Ahora Traferri insiste con el mismo texto que tiene como objetivo "hacer una distribución más justa de los recursos de la provincia de Santa Fe".

El senador justicialista reconoce que la iniciativa se inspira "en un proyecto que fue muy exitoso, como el Plan Abre", que puso en marcha Antonio Bonfatti cuando fue gobernador. "Pero ese plan llega a las ciudades de Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y Pérez y estaba la posibilidad de que también llegue a (Granadero) Baigorria. Son solo cinco o seis ciudades cuando la realidad y la experiencia nos indica que todas las ciudades de la provincia están necesitando recursos para las intervenciones integrales en los barrios y que tienen que ver con agua, cloacas y todo lo que contempla el Plan Abre", argumentó.

"Siempre que tenemos discusiones sobre por qué Santa Fe y Rosario no están dentro del Plan de Obras Menores, desde nuestro bloque fuimos muy claros y decimos que no tenemos problemas en incorporarlas e incluso creemos que tienen que estar", aseguró y luego aclaró: "Pero de la misma manera que Rosario y Santa Fe pretenden estar en el reparto de los recursos de Obras Menores, en el Programa de Intervención Barrial se debe estar incluyendo a todas las ciudades de la provincia".

La idea es que las obras a desarrollar se puedan coordinar entre los municipios y comunas y el gobierno de la provincia. "No hay nadie que tenga mejor información o análisis de lo que se necesita en cada localidad que su presidente comunal o su intendente. Son las personas que más capacitadas están porque están las 24 horas en contacto con sus comunidades", afirmó.

Luego, Traferri dijo que el proyecto solo está planteado para ciudades de primera y segunda categoría. "Creo que debería hacerse extensivo a las comunas porque también en muchos casos no cuentan con los recursos necesarios para urbanizar y mejorar su hábitat", admitió.

Ante la pregunta de cuáles serán los recursos para poner en marcha este programa, el legislador explicó que se afrontaría con los mismos fondos que hoy se destinan al Plan Abre. "Creemos que tiene que haber una distribución más justa, más equitativa. Es una cuestión de justicia para que todos puedan acceder a los recursos de la provincia para llevar adelante estas obras importantes en sus sectores más carenciados en sus localidades, finalizó".