La obra comprende 28,5 kilómetros en el tramo de Virginia - Constanza - Capivara, con una inversión superior de $21.035 millones por parte del Gobierno de Santa Fe. El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 12 meses, sujeto a las condiciones climáticas.

El senador Felipe Michlig presenció el inicio de la obra de repavimentación de la RP 13 entre Virginia y Capivara

Este lunes, en el distrito Constanza, el senador provincial Felipe Michlig , junto al diputado provincial Marcelo González, acompañó el inicio de los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial N.º 13, en el tramo de 28,5 kilómetros que une las localidades de Virginia y Capivara, pasando por Constanza.

La actividad contó con la presencia del subadministrador de Vialidad Zona Norte, Sergio Cardozo; el director de Vialidad Zona Norte, Carlos Cattaneo; el inspector de obra, Pedro Cian; el jefe de obra, Fabián Díaz; Marcos Oviedo, integrante de la institución de obra; y Juan Manuel Ponce, responsable de la empresa Ponce Construcciones, encargada de ejecutar los trabajos.

También participaron los presidentes comunales de Constanza, Claudio Cuaranta; Virginia, Pedro Fraire; Humberto Primo, Mauro Gilbert; y Moisés Ville, Marcelo Lind.

Una inversión superior a los $21.035 millones

La obra en curso fue adjudicada a través de la Licitación Pública N.º 35/2025 a la empresa Ponce Construcciones y representa una inversión de $21.035 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El subadministrador de Vialidad Zona Norte, Sergio Cardozo, explicó que “los trabajos contemplan un reciclado de la calzada a 30 centímetros de profundidad, un fresado inicial de 5 centímetros y la posterior ejecución de una carpeta de concreto asfáltico de 6 centímetros de espesor y 7,50 metros de ancho en todo el tramo”.

Michlig: “Estamos cumpliendo con la palabra empeñada”

Durante el inicio de los trabajos, el senador Felipe Michlig destacó la importancia de concretar una obra largamente esperada para la región. “Para mí es una satisfacción muy importante, pero por sobre todo en la política, el cumplimiento de la palabra empeñada”. “Nosotros nos habíamos comprometido desde el Gobierno provincial, con la conducción de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y de todo un gran equipo, y estamos cumpliendo” sostuvo.

En relación con la Ruta Provincial 13, señaló que “se trata de una vía que cuenta con más de 50 años desde su pavimentación. Estos trabajos que se van a hacer, no hay duda que le va a dar perdurabilidad y durabilidad en el tiempo para que tengamos una buena transitabilidad”, remarcó Michlig.

Por su parte, Juan Manuel Ponce, responsable de la empresa Ponce Construcciones, expresó su agradecimiento al Gobierno provincial “por haber confiado en nuestra empresa, que es una empresa de la zona”, y destacó la importancia de la obra para la región.

El diputado Marcelo González paró “en el desarrollo extraordinario que está teniendo el departamento San Cristóbal con obras históricas y en todos los distritos, sin distinciones de colores políticos”.