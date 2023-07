En la recta final de cara a las Paso, cómo será la última semana de campaña de los precandidatos a intendente

Por otro lado, en Juntos Avancemos se presentan secretario de Prácticas Socio Comunitarias, Ignacio Martínez Kerz; y el vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas, Martín Gainza.

UNO Santa Fe dialogó con todos ellos para conocer como afrontarán la última semana clave de cara a la contienda electoral.

Jatón

emilio jaton sesiones ordinarias concejo 2023 3.jpg José Busiemi/ UNO Santa Fe

"Como desde el comienzo de la campaña seguiremos haciendo recorridas por los distintos barrios y reuniéndonos con sectores de la vida social, deportiva, económica y productiva de la ciudad. Diariamente tenemos timbreos en diversos puntos de Santa Fe, hablamos con los vecinos, recogemos inquietudes, reclamos pero también aportamos soluciones y mostramos nuestro plan de trabajo para los próximos cuatro años. Se hizo mucho, pero falta mucho más por hacer", dijo Emilio Jatón a UNO Santa Fe.

Desde el municipio señalaron que durante las ocho semanas de campaña se recorrió "toda la ciudad", y que "en algunos casos pasamos dos y hasta tres veces a conversar".

"Somos la única fuerza política que en la interna plasmó un conjunto de 40 proyectos realizables, que los escribimos y publicamos para que quede constancia. Hicimos obras en zonas donde hace 20, 30 y hasta 40 años el Estado municipal no llegaba", agregó el intendente.

El mandatario municipal agradeció "a todos los santafesinos por el apoyo de estas semanas, incluso en las críticas siempre han sido propositivos".

"Esta última semana seguiremos con esas recorridas con militantes y funcionarios de la gestión municipal", dijo para concluir.

Molina

adriana chuchi molina.jpg Jose Busiemi

Por su parte Adriana Molina manifestó a UNO Santa Fe estar "muy conforme con todos los recorridos hasta aquí", y agradeció "a los vecinos que abrieron las puertas de sus casas, y que en las caminatas se hayan quedado conversando". Molina competirá con Jatón y Poletti para dirimir quien será el candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe el 10 de diciembre.

"Vamos a seguir haciendo esto sin dudas esta última semana y porque además queremos dejar un mensaje muy claro: el 16 de julio es un día fundamental para cambiar la ciudad, no es una elección más", dijo la precandidata.

Molina también encendió la interna de cara a las Paso: "Quiero decirle a todos aquellos vecinos que me dicen que quieren cambiar a Jatón, que me den la oportunidad, que la única que puede ganarle soy yo. Ellos saben que estoy preparada y que no vamos a perder cuatro años más".

Poletti

polettiuno.jpg

Por su parte, Juan Pablo Poletti recorrerá los barrios Punta Norte, República del Oeste y María Selva durante la última semana de campaña.

"Son los únicos barrios que les falta. Está reuniéndose con vecinos, escuchando sus preocupaciones y tratando de buscar cuáles son las alternativas para resolver los problemas de cada barrio", señalaron desde el entorno del precandidato.

Está previsto que, a modo de cierre de campaña, haya una actividad conjunta con Carolina Losada, precandidata a gobernadora por el mismo frente.

"El doctor está muy contento y muy esperanzado por los resultados del domingo que viene. Muy ansioso, pero bien, muy bien, muy feliz", destacaron desde su entorno.

Martínez Kerz

MARTINEZ KERZ 0 MARTINEZ KERZ 0

En diálogo con UNO Santa Fe, el precandidato a intendente dentro de la interna de Juntos Avancemos, Ignacio Martínez Kerz adelantó que esta última semana realizará "la recorrida habitual en las casas de los compañeros y charlando con los vecinos".

"Tratamos de visibilizar nuestras propuestas, y dar un mensaje a la gente de lo que nosotros queremos", señaló.

Entre martes y miércoles se realizará un acto de cierre en el que probablemente participe el gobernador Omar Perotti, "para motivar a quienes van a fiscalizar y trabajar el día de la elección".

"Es la primera batalla, y la estamos encarando con mucho entusiasmo en nuestro grupo de trabajo y a quienes integramos la lista de Elijo Hacer en todas sus categorías. Nos ponemos a consideración de la gente en este primer paso que es el domingo con toda la expectativa de poder llegar, de superar esta instancia, y llegar a la competencia del 10 de septiembre".

Gainza

gainza.jpg

Martín Gainza, quien competirá con Martínez Kerz en la interna, contó que tiene agendadas para esta última semana "muchas reuniones con vecinos y vecinas, escuchando mucho lo que nos tienen que decir y nosotros contándole nuestra propuesta, pero esencialmente recorriendo".

Durante el fin de semana, Gainza tuvo actividades en Alto Verde y también en el norte de la ciudad.

"En este último tramos vamos a intensificar todas las recorridas por toda la ciudad, que no tiene lugar sin ir", aseguró a UNO Santa Fe.

"A mí lo que me gustaría es que los santafesinos vayan a votar, que elijan porque hay buenas candidatas y buenos candidatos en todos los partidos. Y ojalá en base a eso nos elijan a nosotros para poder cambiar la ciudad, para poder mejorar y transformarla", manifestó.

