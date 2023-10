"Es muy difícil hablar", el incómodo momento que vivió Javier Milei en una entrevista en vivo

"Es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, explicó el economista. Trebucq le pidió disculpas y le dijo que "fuera del aire" le iba a explicar qué estaba pasando, pero Milei insistió en que había mucha gente en el piso y que se le hacía "difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, añadió el candidato libertario, quien no se distingue por su paciencia cuando un tema los fastidia.

Embed Ver esto de hoy con Trebucq. Todo indica que entre el desastre electoral del domingo y la rendición ante Macri, a Milei se le terminó de arruinar totalmente el cerebro. Hay gravedad institucional en Argentina. pic.twitter.com/geL8rZ1oXx — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 27, 2023

Trebucq le ofreció la posibilidad de que volviera a explicar el tema, pero Milei se reusó y dijo que esperaba que su propuesta económica “que haya quedado bien explicada”, porque hizo “un buen esfuerzo a pesar del ruido”. Pese a que la situación generó tensión en el estudio, una vez que el mal momento fue superado, la entrevista siguió con normalidad y ambos, el dirigente de LLA y el conductor del envío recuperaron la calma.

“De vuelta, yo trataré de convencer sobre por qué creo que esta es la mejor alternativa. Yo, sinceramente, no creo en la independencia del Banco Central. Durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos el mejor Banco Central de la historia, hasta la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, cuando se lo llevaron puesto a Federico Sturzenegger”, volvió Milei sobre el tema que abordaba cuando fue interrumpido.

El incidente generó una catarata de posteos en Twitter que ironizaban sobre la situación. Entre los que reflexionaron sobre el incidente se contó el ex compañero de ruta de Milei, Carlos Maslatón, que publicó: "Ver esto de hoy con Trebucq. Todo indica que entre el desastre electoral del domingo y la rendición ante Macri, a Milei se le terminó de arruinar totalmente el cerebro. Hay gravedad institucional en Argentina".

La decisión de Luis Barrionuevo

Durante la entrevista en A24, Milei aseguró que los resultados electorales del domingo, que lo dejaron en segundo lugar detrás de Massa, lo obligan a intensificar la campaña electoral. "No se puede perder el tiempo llorando", enfatizó el líder libertario y añadió que "salir a la cancha a ganar o perder". También, se quejó de la falta de fiscales para acompañar los comicios y cuestionó a quienes "no aportan su cuota de esfuerzo".

Además, se mostró sorprendido por la salida del gremialista gastronómico Luis Barrionuevo del espacio libertario y expresó: "Creí que su acercamiento era hacia la reforma que estábamos proponiendo".

Al ser consultado por los 29 puntos que obtuvo el domingo en las urnas, quedando casi 7 puntos por debajo del candidato oficialista, indicó que "no se puede perder el tiempo llorando, salís a la cancha y ganás o perdés".

Sobre la falta de fiscales partidarios para los comicios, cuestionó: "Si no podemos defender los votos, ¿queremos gobernar?. Si la gente no aporta su cuota de esfuerzo para acompañar el cambio, las cosas no cambian desde tres puteadas en la cuenta de Twitter".

Aunque señaló que "estamos haciendo un upgrade sobre la fiscalización y si necesitamos ayuda la pediremos" y afirmó que "estamos tranquilos, estamos viendo una reconfiguración del mapa político". "Va a haber convergencia hacia una nueva expresión que defiende las ideas de la libertad", añadió.